الخارجية تتابع أحوال الأردنيين في كندا جراء إعصار لي

الخارجية تتابع أحوال الأردنيين في كندا جراء إعصار لي
التاريخ
9/17/2023 5:14:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سنان المجالي أن الخارجية تتابع أحوال الأردنيين في كندا بعد بدء تأثير الإعصار "لي" على مقاطعتي نوفا سكوتيا، ونيو برونزويك أمس السبت .
وأضاف المجالي اليوم الأحد لـ"الوكيل الاخباري" أنه لم يرد أي ملحوظة لغرفة العمليات في الخارجية مؤكداً أن الجالية الأردنية في كندا بخير.
ووصل الإعصار لي محملا برياح قوية إلى الأجزاء الواقعة في أقصى غرب إقليم نوفاسكوشيا في كندا أمس السبت، وتسبب في غرق الشوارع وسقوط الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف على طول الساحل الشمالي المطل على المحيط الأطلسي.
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