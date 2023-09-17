الخارجية تتابع أحوال الأردنيين في كندا جراء إعصار لي



وأضاف المجالي اليوم الأحد لـ"الوكيل الاخباري" أنه لم يرد أي ملحوظة لغرفة العمليات في الخارجية مؤكداً أن الجالية الأردنية في كندا بخير.



ووصل الإعصار لي محملا برياح قوية إلى الأجزاء الواقعة في أقصى غرب إقليم نوفاسكوشيا في كندا أمس السبت، وتسبب في غرق الشوارع وسقوط الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف على طول الساحل الشمالي المطل على المحيط الأطلسي.

