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الخارجية تتابع أحوال الأردنيين في كندا جراء إعصار لي

9/17/2023 5:14:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سنان المجالي أن الخارجية تتابع أحوال الأردنيين في كندا بعد بدء تأثير الإعصار "لي" على مقاطعتي نوفا سكوتيا، ونيو برونزويك أمس السبت .


وأضاف المجالي اليوم الأحد لـ"الوكيل الاخباري" أنه لم يرد أي ملحوظة لغرفة العمليات في الخارجية مؤكداً أن الجالية الأردنية في كندا بخير.


ووصل الإعصار لي محملا برياح قوية إلى الأجزاء الواقعة في أقصى غرب إقليم نوفاسكوشيا في كندا أمس السبت، وتسبب في غرق الشوارع وسقوط الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف على طول الساحل الشمالي المطل على المحيط الأطلسي.


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