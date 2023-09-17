2023 عام الأرقام القياسية في الكوارث الطبيعية والضحايا



وقال تقرير حديث، إنه رغم أن صيف 2023 كان تاريخياً، حيث تعاقبت خلاله 3 أشهر هي الأكثر سخونة في التاريخ المسجّل، إلا أن أحداثه لم تخرج بعيداً عن دائرة التوقعات.



وبيّن التقرير أنه منذ أمد طويل، أطلق علماء المناخ تحذيراتهم من فصول صيف قاسية ستشهد موجات حرّ قاتلة، وعواصف مفاجئة، ومحيطات شديدة الحرارة.

وأشار إلى أن تحطيم هذا الصيف للعديد من الأرقام القياسية، هو نتيجة واضحة لارتفاع حرارة النظام المناخي الذي خلّف طقس متطرّف أصاب مناطق كثيرة بالجفاف والفيضانات وحرائق الغابات، وفي أكثر من مكان، كما في الهند واليونان وأغلب بلدان شرق المتوسط، وتبع ذلك ارتفاع درجات الحرارة وحصول هطولات مطرية غزيرة.



ونوه إلى أنه مع كل درجة مئوية واحدة ترتفع فيها حرارة الغلاف الجوي للأرض، تزداد كمية بخار الماء في الجو بنحو 1 إلى 7%.

وقال التقرير إنه شهد النصف الأول من سنة 2023 مجموعة كبيرة من الكوارث المناخية، التي طالت بلداناً كثيرة في نصفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي، وسجّلت درجات الحرارة والعواصف المطرية أرقاماً قياسية، ونتجت عنها حرائق واسعة وفيضانات عنيفة وذوبان للجليد.

وكأن الصيف يسدل الستار على تسابق في عدد الضحايا بين كارثة الزلزال في المغرب، والفيضانات في ليبيا.



وأوضح أنه لا يمكن أن تُعزى جميع أحداث هطول الأمطار الغزيرة إلى تغير المناخ، إذ إن عوامل أخرى، مثل التقلبات الطبيعية والتغيرات في استخدام الأراضي قد تلعب دوراً كبيراً، لكن تقرير التقييم السادس الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ يخلص إلى أن زيادة تواتر وشدّة هطول الأمطار الغزيرة في معظم مناطق اليابسة ترتبط بالنشاط البشري المسبب لتغيُّر المناخ.

ويتوقّع التقرير أن يصبح هطول الأمطار الغزيرة أكثر تواتراً وشدّة مع زيادة الاحترار.

في المغرب مثلا أودى الزلزال، الذي بلغت قوته 7 درجات، وضرب منطقة جبال الأطلس الكبير، بحياة ما يقرب من ثلاثة آلاف وأوقع أكثر من 5500 مصاب، وفقا لأحدث الأرقام الرسمية، وأطاح الزلزال - الأقوى من حيث عدد القتلى في المغرب منذ عام 1960 - بالبنية التحتية للقرى النائية في المنطقة الجبلية الوعرة، ودمر المنازل وتسبب في انقطاع الكهرباء، تاركاً سكان هذه القرى في معاناة مع اقتراب الأجواء الباردة في الأشهر القليلة القادمة، كما تسبّب في انهيار جزئي أو كلي لنحو 50 ألف منزل.

وفي شباط الماضي وقع واحد من أسوأ الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا، وخلّف أكثر من 50 ألف ضحية، ودمار واسع، وأكثر من 25 مليون متضرر.

أما في ليبيا، فكانت كارثة مماثلة، إذ وصلت العاصفة "دانيال" إلى الساحل الشرقي لليبيا، وضربت مدينة بنغازي، قبل أن تتجه شرقاً نحو مدن في الجبل الأخضر (شمال شرق)، مثل شحات (قورينا) والمرج والبيضاء وسوسة (أبولونيا) ودرنة وهي المدينة الأكثر تضررا، وانهار سدان رئيسيان على نهر وادي درنة الصغير، ما تسبب في انزلاقات طينية ضخمة، دمّرت جسوراً وجرفت العديد من المباني مع سكانها.



وفي أيلول الجاري، شهدت بلدان شمال أفريقيا هطولات مطرية مبكرة، كان أخطرها في ليبيا، حيث يُخشى وفاة ما يصل إلى عشرين ألف شخص نتيجة الفيضانات والسيول التي خلّفها إعصار دانيال في شرق ليبيا.



وكانت العاصفة المتوسطية العنيفة التي طالت مدناً ساحلية عدّة أدّت إلى انهيار سدود وجرف أحياء بأكملها، لا سيما في مدينة درنة التي أُعلنت منطقة منكوبة.

وخلال النصف الأول من 2023، شهدت القارة الآسيوية مجموعة من الأحوال المناخية، التي أودت بحياة الكثيرين، أبرزها موجة البرد التي أصابت أفغانستان، في 10 كانون الثاني، حيث وصلت الحرارة إلى 33 درجة تحت الصفر، وأودت بحياة أكثر من 160 شخصاً، وكذلك "إعصار موكا" الذي اجتاح ميانمار في أيار الماضي، وتسبب في وفاة نحو 500 شخصاً.