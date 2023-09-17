مرام البلوشي تُنقل الى المستشفى اثر وعكة صحية
التاريخ
9/17/2023 5:14:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعرضت الفنانة الكويتية مرام البلوشي لانتكاسة صحية تسببت بدخولها إلى العناية المركزة.
وكتبت شقيقتها هند البلوشي عبر ستوري إنستقرام قائلة: "ترقد أختي مرام بين أجهزة العناية.. والله في عنايته أعظم وأرحم، فلا شفاء إلا بشفائه، فلا تحرموها من دعائكم.. لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".
ETبالعربي
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