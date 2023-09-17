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مرام البلوشي تُنقل الى المستشفى اثر وعكة صحية

9/17/2023 5:14:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعرضت الفنانة الكويتية مرام البلوشي لانتكاسة صحية تسببت بدخولها إلى العناية المركزة.


وكتبت شقيقتها هند البلوشي عبر ستوري إنستقرام قائلة: "ترقد أختي مرام بين أجهزة العناية.. والله في عنايته أعظم وأرحم، فلا شفاء إلا بشفائه، فلا تحرموها من دعائكم.. لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

ETبالعربي

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