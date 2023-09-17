في لقاء مع طلبة أمريكية الشارقة القاضي الأمريكي فرانك كابريو: التعليم والمثابرة والتعاطف سبيل النجاح

(MENAFN
- American University Of Sharjah ) الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، 14 سبتمبر 2023— شدد القاضي الأمريكي الشهير فرانك كابريو في لقائه مع طلبة الجامعة الأمريكية في الشارقة، اليوم 14 سبتمبر في حرم الجامعة، بأن الأثر الذي يتركه الإنسان من بعده أهم مما قد يفعله في الحياة. جاءت زيارة القاضي كابريو إلى الجامعة، وهو الذي شغل في الماضي منصب رئيس محكمة بلدية بروفيدنس في الولايات المتحدة ولقب بلقب "أفضل قاض في العالم" بسبب أحكامه الرحيمة التي أحدثت ضجة كبيرة على مستوى العالم وعلى مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، على هامش مشاركته في المنتدى الدولي الثاني عشر للاتصال الحكومي في الشارقة.
والتقى القاضي كابريو بالدكتورة سوزان مام، مديرة الجامعة الأمريكية في الشارقة، حيث اطلع على تاريخ الجامعة وبرامجها وتعرف على طلبتها، والتقى بأعضاء المجلس الطلابي في الجامعة ومجموعة من طلبة التبادل الطلابي.
قال القاضي كابريو في حديثه مع الطلبة خلال زيارته لإحدى الحصص: "إن النهايات أهم من البدايات. عليكم بالدراسة بجد ثم الخروج إلى العالم لتحقيق مبتغاكم. لا تستسلموا أبدًا، فالمثابرة هي مفتاح النجاح. إن الطريق غير ممهد بالذهب لذلك إياكم والاستسلام".
كما تطرق القاضي كابريو إلى نشأته، وهو الذي يأتي من عائلة مهاجرة متواضعة تؤمن بالقوة التحويلية للتعليم. عمل كابريو في صغره في العديد من المهن من تلميع الأحذية، وتوزيع الصحف، إلى العمل في شاحنة حليب. وشكلت بداياته المتواضعة وحب العائلة القوة الدافعة وراء نجاحه.
قال: "كانت والدتي تقول يمكن للناس أن يأخذوا منك الكثير، إلا أن الشيء الوحيد الذي لا يمكن أن يسلبوه منك هو تعليمك. ما تفعلونه اليوم سوف يشكل مستقبلكم. تذكروا أن الأسرة هي نواة اسية للمجتمع، وعندما تشكلون عائلاتكم تذكروا أنكم سوف تكونون القدوة لأطفالكم. في الكثير من الأحيان نحن نركز على الأشياء الصغيرة وننسى الكبيرة مثل التعامل بشكل جيد مع الجيران ومساعدة المحتاجين والعناية بصحتنا وغير ذلك".
وقد لاقت زيارة القاضي كابريو حماسة شديدة بين الطلبة. قالت ميرا داود، طالبة المحاسبة ورئيسة المجلس الطلابي في الجامعة الأمريكية في الشارقة: "كان لقائي بالقاضي كابريو فرصة ممتعة وملهمة. تمنحنا الجامعة الأمريكية في الشارقة فرصة لقاء شخصيات مرموقة في المجالات الأكاديمية والصناعية إيمانًا منها بضرورة تجهيز الطلبة ومدهم بالخبرات اللازمة عند انطلاقهم إلى العالم الخارجي. إن القاضي كابريو هو نموذج يحتذى به وهو يلهمني لأكون شخصًا أفضل وأن أفعل الخير في العالم".
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