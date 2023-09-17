"بوتيم" توفر إمكانية تحويل الأموال دون رسوم للمساهمة في جهود إغاثة المتضررين من الزلزال في المغرب

(MENAFN
- Atteline) دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 11 سبتمبر 2023 - أعلنت أسترا تك، المجموعة الرائدة في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تمكين مستخدمي "بوتيم" من تحويل الأموال إلى عائلاتهم وأصدقائهم في المغرب دون أي رسوم، دعماً للمتضررين من الزلزال المدمر بقوة 6.8 درجة الذي ضرب عدة مناطق في المغرب والذي تسبب بوفاة أكثر من ألفيّ شخص.
ويأتي إعلان "أسترا تك" في إطار تضامنها ودعمها لجهود إغاثة المتضررين من هذا الزلزال، كما أكدت منصة "بوتيم" التزامها بدعم حملة جمع التبرعات التي ستقودها الهلال الأحمر الإماراتي عند إطلاقها بشكل رسمي. وتنسجم هذه الجهود مع القيم الرئيسية للشركة، وتعزز تعاونها المستمر مع الهلال الأحمر الإماراتي منذ فبراير الماضي، والذي أسهمت خلاله "أسترا تك" في جمع التبرعات ومساعدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عبدالله أبو الشيخ، مؤسس شركة "أسترا تك" والرئيس التنفيذي لمنصة "بوتيم": "نعرب عن حزننا وتعاطفنا العميقين مع المغرب في هذه الكارثة التي أصابت المنازل والعائلات والأرواح، ونؤكد التزامنا بتقديم المساعدة لجميع المتضررين في المملكة. وتكمن مسؤوليتنا في تسخير التكنولوجيا لإحداث أثر إيجابي ملموس بالاستفادة من قدرتها على تحقيق التواصل بين مختلف أنحاء العالم. لذا فإننا نتيح لمستخدمي "بوتيم" إمكانية إرسال الأموال إلى المغرب دون رسوم، وبالتالي مساعدة العائلات والأصدقاء والشعب المغربي خلال هذه المحنة."
وتعتزم "أسترا تك" الاستفادة من قدراتها التكنولوجية وتمكين أكثر من 150 مليوناً من مستخدميها على دعم الجهود الإنسانية والإغاثية. وتؤكد الشركة التزامها الراسخ بالمسؤولية المجتمعية، وتواصل استكشاف الوسائل المتاحة لتقديم الدعم للمغرب وغيرها من المناطق المتأثرة بالأزمات.
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