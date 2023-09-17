بلدية دبي تحصد جائزة مجلس هارفارد العالمية للأعمال عن فئة المشتريات

(MENAFN
- Orient Planet Group) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 سبتمبر 2023،
حصدت بلدية دبي جائزة فئة المشتريات من جوائز مجلس هارفارد العالمية للأعمال "Harvard Business Council International Awards"، حيث نالت البلدية الجائزة بعد تقديم ملف المشاركة الذي تضمن فهم السياق والأبعاد الاستراتيجية لإدارة العقود والمشتريات من الجوانب الاقتصادية والقانونية والتقنية.
وصنف مجلس هارفارد للأعمال تجربة البلدية مثالاً عالمياً يحتذى به في مجال الشراء وفق تقرير المُحكمين، حيث يعكس ذلك جهود بلدية دبي في تطوير منظومة ابتكار رائدة ورفع الجاهزية للمستقبل، والارتقاء بالرشاقة والمرونة المؤسسية ومعايير الامتثال وفعالية الحوكمة، بما يعزز التميز في الخدمات التي تقدمها البلدية لكافة الشرائح.
تضمن الملف الفائز أيضاً تحليل واقعي للقدرات الداخلية ومستوى نضجها وكيفية استغلالها وتوظيفها لتطوير منظومة العقود والمشتريات. كما وضعت الإطار العام للعملية التعاقدية والشرائية لديها وفق منظومة تُسهّل وتبسّط وتحسّن العمليات.
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