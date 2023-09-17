في نسخته الرابعة عشر الجمعية الأردنية للماراثونات تعلن إطلاق اكوافينا ماراثون عمّان الدولي

(MENAFN
- TRACCS) عمّان- أيلول 2023 ): احتفالاً بمرورأربعة عشر سنة على إطلاق ماراثون عمّان الدولي، تعلن الجمعية الأردنية للماراثونات Run Jordan عن بدء استعداداتها لإطلاق الماراثون بنسخته الرابعة عشر والذي سيقام تحت شعار "اركض في قلب عمان"، يوم الجمعة الموافق 13 تشرين الأول 2023.
ويعد الماراثون الذي يحتضنه الأردن، حدثاً رياضياً مهماً على المستويين المحلي والدولي، و يأتي تأكيداً على الاستمرار في نهج الجمعية الأردنية للماراثونات Run Jordan والرامي إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة واتباع نظام حياة صحية أفضل.
وأشارت المدير العام للجمعية، لينا الكرد، إلى أن مهمة الماراثون الذي تنظمه الجمعية سنوياً مع امانة عمان الكبرى (الشريك الاستراتيجي للجمعية) لا تقتصر على الجانب التنافسي أو السياحي أو الصحي فحسب، بل تتعداه إلى كثير من الغايات النبيلة لتساند عبر ريع التذاكر جهود مؤسسات وجهات خيرية مختلفة تخدم العديد من القطاعات.
واستكملت الكرد حديثها قائلة: "هذه الفعالية وبعد مرور أربعة عشر سنة مكللة بالنجاح المتواصل ستوفر للمتسابقين فرصة الاستمتاع بالتجوال والركض في شوارع عمان الجميلة، ليستمتع المشاركون عند إنهاء السباق بإشراقة شمس عمان العريقة على تاريخ مجيد في المدرج الروماني، لتكون هذه المشاركة بكل تفاصيلها لحظات لا تنسى." وهنا اسجل شكري وتقديري لأمانة عمان الكبرى وجميع العاملين فيها للجهود الجبارة التي تبذل في تجهيزات الماراثون على كافة الاصعدة."
ثم شكرت شركة أكوافينا على الدعم الكبير الذي تقدمه، وجهودها الرامية إلى تشجيع الناس وحثهم على ممارسة الرياضة، وأضافت قائلة: "تعتز الجمعية الأردنية للماراثونات ببناء علاقات وشراكات متينة مع مختلف الشركات وعلى رأس قائمتها شركة أكوافينا، والتي ساهمت بشكل فعال في إنجاح ماراثون عمان الدولي ووضع الأردن على خارطة الفعاليات الرياضية العالمية، والمساهمة في ترويجه كوجهة رياضية وسياحية فريدة من خلال استقطاب عدائين من مختلف أقطار العالم للركض في ربوع الأردن. نقدر لشرك أكوافينا دعمها المتواصل باعتبارها المياه الرسمية لكافة الفعاليات التي تنظمها الجمعية وعلى رأسها هذا الحدث الكبير."
وعلق المدير العام لشركة "بيبسي الأردن" التي تنتج وتوزع أفضل المنتجات من علامة "بيبسي" ومنها مياه "أكوافينا" على رعاية الماراثون قائلاً: "يأتي دعمنا للجمعية الأردنية للماراثونات وذلك من إيماننا بأهمية دعم الفعاليات الرياضية والدورالذي تقوم به في رفع التوعية بآثار ممارسة الأنشطة الرياضية عى مستوى الأفراد والمجموعات." وأضاف: "نفخر في أكوافينا بأن نكون شركاء لهذا الحدث الرياضي المميز، إذ أصبح "أكوافينا ماراثون عمان الدولي" فعالية هامة لجذب السياحة الرياضية لقلب العاصمة عمان، وحدثاً ينتظره ويترقبه محبو رياضة الجري كل عام، في الوقت الذي يعد فيه دليلاً على التزامنا بصفة الاستدامة في كل ما نقوم به ونقدمه لخدمة المجتمع المحلي والمملكة."
وينطلق أكوافينا ماراثون عمّان من العاصمة عمّان وصولاً المدرج الروماني ويضم أربع سباقات سباقات رئيسية؛ سباق ماراثون فردي / تتابع (42 كم)، سباق النصف ماراثون (21 كم) فردي / احتياجات خاصة، سباق (10 كم) فردي / احتياجات خاصة، فيما يشهد يوم الجمعة 6 تشرين الأول، السباق الخاص بالأطفال في حدائق الحسين.
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