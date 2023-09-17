آيسر تُنظّم أوّل مُلتقى لدعم شبكة شركائها في دولة الإمارات

(MENAFN
- Gambit Communications HQ) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 سبتمبر 2023: نظّمت شركة آيسر مُلتقى يُشكّل سابقة من نوعه لدعم شبكة شركائها في الإمارات، في إطار تعزيز دعمها للمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة المحلية التي تعمل في مجال التوزيع والبيع بالتجزئة وتقديم خدمات البيع ذات القيمة المضافة وخدمات تكامل الأنظمة. تخلّل الملتقى استعراض الاستراتيجيات العالمية والمحلية التي تتّبعها الشركة، إلى جانب تدريب شامل لكيفية استخدام المنتجات، ولمحة عامة عن مزايا برامج شبكة الشركاء الفصلية، وغيرها من المواضيع.
استضافت آيسر هذا الملتقى في 12 سبتمبر لتؤكّد دعمها لشبكة وكلائها وموزّعيها في الإمارات. استهلّ الملتقى جلسة صباحية اقتصرت على الشركاء المختصين في قطاع المؤسسات والتعليم، تلاها جلسة بعد الظهر للتجار الذين يتعاملون مع المستهلك مباشرةً، انطلاقًا من التزام شركة آيسر بتعزيز التعاون مع شركائها المحليين. وينعكس ذلك إيجابًا على نمو أعمال الشركة وتقديم تجربة مُرضية أكثر للعملاء.
وتعليقًا على هذه المبادرة، قال ميكيلي مونتيكيو، مدير عام آيسر الشرق الأوسط: "يُشكّل شركاؤنا الكرام محور النموذج التجاري لشركة آيسر، فلَهُم الفضل الكبير في نجاحنا. وتؤدّي شبكة الشركاء دورًا اقتصاديًا لا يُستهان به، إذ تستأثر بنسبة 25 في المئة من إيرادات السوق في الإمارات عن فئة الحواسيب الشخصية، وذلك بحسب أرقام مؤسّسة البيانات الدولية IDC. لذا يسرّنا أنّنا استضفنا هذا الملتقى لهذه الفئة القيّمة، ووسّعنا حضورها في برامج آيسر القائمة وحملاتنا الإعلانية وبرامج الخصم. تضمن هذه الخطوة الاستراتيجية مقاربة شمولية ومتكاملة أكثر لتعزيز حضورنا في السوق".
وتابع قائلًا: "إنّ التزامنا الثابت والدائم بدعم شركائنا لن يُساعدهم على تحويل التحديات المحتملة إلى فرص جديدة لنمو أعمالهم فحسب، بل سيضمن أيضًا مكافأتهم بشكل وافٍ على أدائهم وقدراتهم وتعاونهم في إطار محفظة آيسر المتنامية. ويأتي هذا الملتقى ليُجدّد التأكيد على التزام آيسر الراسخ تجاه وكلائنا وموزّعينا الكرام".
تعرّف الشركاء خلال الجلسات على الاستراتيجيات العالمية والإقليمية والمحلية التي تتّبعها آيسر، والتي تُشكّل دليلًا يُطلعهم على الخطوات التي تعتمدها الشركة لتواكب النماذج التجارية المتغيّرة دائمًا على الصعيدين الإقليمي والعالمي. كما سلّطت الجلسة الضوء على استراتيجية آيسر للحفاظ على استدامة عمليّاتها، وأوضحت فوائد برامج الشركاء الفصلية التي تُسهّل التعاون مع الشركاء وتُساعدهم على تقديم حلول رائدة في السوق. شملت الجلسة أيضًا مجموعة من الأدوات التي تهدف إلى مساعدة الوكلاء والتجّار على تسويق منتجات وحلول آيسر أمام قاعدة عملائهم المستهدفة في الإمارات.
واستعرض خبراء آيسر المنتجات والحلول الرائدة في فئتها من آيسر، بما في ذلك الحواسيب المكتبية والحواسيب المحمولة وشاشات الحاسوب وأجهزة العرض، فأثبتوا دور الشركة في تمكين الشركاء من تقديم أفضل الحلول لتلبية احتياجات المستهلك النهائي. كما ألقت الجلسة الضوء على مزوّدات ألتوس التي تؤمّن حلولًا متكاملة وسلسة فعّالة من ناحية التكلفة، وتشمل الخوادم، وأجهزة محطات العمل، وأجهزة الحاسوب الشبكية، والشبكات، وحلول التخزين.
وكان ختام النهار مع سلسلة من العروض التوضيحية لبعض منتجات آيسر التي تمّ تسليط الضوء عليها خلال المُلتقى. وبعد عقود من الخبرة في مجال الحوسبة، أتت هذه الفعالية لتُعيد التأكيد على التزام آيسر تجاه شبكة شركائها في الإمارات، كما جدّدت دعمها المتواصل للشركاء والمستهلكين على كافة المستويات.
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