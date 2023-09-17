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الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 75 مشروعا بمركز مطوبس بكفر الشيخ ضمن حياة كريمة

9/17/2023 4:26:48 AM
(MENAFN- Youm7) صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، ومن خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، انتهى من تنفيذ 75 مشروعاً بمركز مطوبس، بمحافظة كفرالشيخ، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، ويضم المركز 5 وحدات محلية بها 18 قرية.



وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوزارة تتولى من خلال الجهاز المركزى للتعمير، تنفيذ المشروعات المستهدفة بـ25 مركزاً فى 10 محافظات، وتضم 741 قرية وتوابعها، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وتشمل، إنشاء مجمعات خدمات المواطنين، ومجمعات خدمات زراعية، وإنشاء ورفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب، والكبارى على المجارى المائية، والمنشآت الصحية، ونقاط الإسعاف، ومنشآت خدمات التضامن الاجتماعى، ومشروعات الكهرباء والإنارة العامة، والطرق، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء عمارات "سكن كريم" للمواطنين.



وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير: تضم المشروعات المخططة والجارى تنفيذها حاليا بمحافظة كفر الشيخ ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أعمال تطوير وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة العامة بـ18 قرية، لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، حيث تم إنهاء الأعمال وإطلاق التيار فى 8 قرى، وجارٍ تنفيذ الأعمال بـ10 قرى، تتراوح نسب الإنجاز بها بين 50 و95 %، موضحاً أنه تم التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحديد أعمال الكهرباء المطلوبة بالقرى، وتشمل، تأهيل شبكات الجهد المتوسط القائمة بإحلال المتهالك منها، وتغيير المحولات الهوائية إلى محولات داخل أكشاك صاج أو غرف، ورفع قدرات المحولات لتتناسب مع الأحمال الفعلية، وتغيير كابلات الجهد المتوسط والمنخفض لتتناسب مع الأحمال الفعلية، وتأهيل شبكات الجهد المنخفض القائمة بإحلال المتهالك منها، ورفع كفاءة شبكة الخطوط الهوائية وتغيير ما يلزم، إضافة إلى أعمال الإنارة العامة.



وأضاف: شملت أعمال الكهرباء التى تم ويجرى تنفيذها، ما يلى، توريد وتركيب موزعى جهد متوسط، وإنشاء مبنيين لهما، وتوريد وتركيب 9 خلايا جهد متوسط، و34 لوحة ربط حلقى، و187 سكينة هوائية جهد متوسط، و1256 عمود جهد متوسط، و234 طن موصلات جهد متوسط، و249 محول قدرات مختلفة (100 ك.ف.أ : 1000 ك.ف.أ)، و358 كشك محولات فارغة قدرات مختلفة (100 ك.ف.أ : 1000 ك.ف.أ) بالمشتملات اللازمة، و191 كم كابلات جهد متوسط، و44 كم كابلات جهد منخفض، و17176 عمود جهد منخفض، و1624 كم موصلات جهد منخفض، و6000 كشاف إنارة بالمشتملات اللازمة.



وأوضح رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 5 مجمعات خدمات للمواطنين، تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية، وتقدم 7 خدمات للمواطنين، وهى (سجل مدنى – شهر عقارى – بريد – مكتب تموين – مكتب تضامن اجتماعى – وحدة محلية – مجلس محلى)، ومركز تكنولوجى يتم تقديم الخدمات للجمهور من خلاله، بما يوفر الوقت والمجهود، كما تم الانتهاء من تنفيذ 5 مجمعات للخدمات الزراعية، تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية لتقديم الخدمة لباقى القرى والتوابع، وتضم (وحدة بيطرية - جمعية زراعية - مركز تجميع ألبان - مركز إرشاد) بما يسهم في تنمية هذه القرى، بجانب الانتهاء من الأعمال بـ14 مركز شباب (إنشاء – تطوير ورفع كفاءة)، من إجمالى 15 مركزاً، وتضم هذه المراكز، ملاعب ومسطحات خضراء، وكافتيريات، ومنطقة ألعاب أطفال، ومبنى أنشطة رياضية، يشتمل على (حضانة - مكتبة - جيم - صالة ألعاب - صالات أنشطة).



وأشار اللواء محمود نصار، إلى أن مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة كفر الشيخ، تشمل أيضاً، إنشاء مستشفى مركزي بمركز مطوبس، وإنشاء ورفع كفاءة خفيف لـ22 (وحدة صحية - مركز طبى، تم الانتهاء من مشروعات رفع الكفاءة)، طبقاً لمنظومة التأمين الصحى الشامل للارتقاء بالمنظومة الصحية والخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين، وتم إنشاء 6 نقاط إسعاف، لتحسين خدمات الإسعاف المقدمة للمواطنين، كما تم الانتهاء من 23 كوبرى على المجارى المائية (إنشاء – إحلال وتجديد – تطوير وتوسيع)، من إجمالى 24 كوبرى، بالتنسيق مع المختصين من وزارة الرى بما يحقق تنفيذ الأعمال المطلوبة، وعدم تأثر المجارى المائية بهذه الأعمال، وتحقق الكبارى الربط المطلوب بين أجزاء القرية الواحدة وبين القرى وبعضها، بجانب الانتهاء من تنفيذ مشروع من إجمالى 7 مشروعات لإنشاء ورفع كفاءة (وحدات اجتماعية – مراكز لتنمية الأسرة – مركز تأهيل اجتماعى)، ضمن مشروعات التضامن الإجتماعى.



وذكر رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أنه تم الانتهاء من تنفيذ العمارات السكنية، فى 3 قرى بمشروع "سكن كريم"، بالإضافة إلى أعمال إنشاء ورفع كفاءة شبكة الطرق داخل القرى، وبين القرى وبعضها، لتسهيل حركة المواطنين، وسهولة الوصول للخدمات، والمساهمة في تنمية القرى، ويتم بدء العمل بها بعد الانتهاء من تنفيذ شبكات المرافق بهذه الطرق.







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