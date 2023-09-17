مصدر مغربى رسمى يستغرب إعلان وزيرة الخارجية الفرنسية عن زيارة لماكرون إلى المغرب

إعلان المصدر الحكومي المغربي جاء ردا على وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، التي أعلنت في حديث لإحدى القنوات الإخبارية، عن برمجة زيارة للرئيس ماكرون إلى المغرب، بدعوة من

العاهل المغربي محمد السادس.

وعبر المصدر الحكومي الرسمي ذاته، في حديث نقلته وكالة أنباء المغربي العربي، عن استغرابه لكون كولونا اتخذت "هذه المبادرة أحادية الجانب ومنحت لنفسها حرية إصدار إعلان غير متشاور بشأنه بخصوص استحقاق ثنائي هام".