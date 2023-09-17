مصدر مغربى رسمى يستغرب إعلان وزيرة الخارجية الفرنسية عن زيارة لماكرون إلى المغرب

مصدر مغربى رسمى يستغرب إعلان وزيرة الخارجية الفرنسية عن زيارة لماكرون إلى المغرب
التاريخ
9/17/2023 4:26:46 AM
(MENAFN- Youm7) أفاد مصدر حكومي رسمي مغربي بأن زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للمغرب "ليست مدرجة في جدول الأعمال ولا مبرمجة".
إعلان المصدر الحكومي المغربي جاء ردا على وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، التي أعلنت في حديث لإحدى القنوات الإخبارية، عن برمجة زيارة للرئيس ماكرون إلى المغرب، بدعوة من
العاهل المغربي محمد السادس.
وعبر المصدر الحكومي الرسمي ذاته، في حديث نقلته وكالة أنباء المغربي العربي، عن استغرابه لكون كولونا اتخذت "هذه المبادرة أحادية الجانب ومنحت لنفسها حرية إصدار إعلان غير متشاور بشأنه بخصوص استحقاق ثنائي هام".
MENAFN17092023000132011024ID1107083646
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.