تدمير وتضرر 7642 عقارا بـدرنة فى إحصائية أولية جراء إعصار ليبيا

تدمير وتضرر 7642 عقارا بـدرنة فى إحصائية أولية جراء إعصار ليبيا
التاريخ
9/17/2023 4:26:46 AM
(MENAFN- Youm7) ذكرت السلطات الليبية أن الأضرار التي تعرضت لها مدينة درنة نتيجة الإعصار المدمر الذي ضربها بلغت حتى الآن تدمير 6142 مبنى، منها 1500 مبنى متضرر.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن بيان فريق الطوارئ الليبي في إحصائية أوليّة أن عدد المباني المدمرة بمدينة درنة بشكل كامل بلغ 891 مبنى، بينما المباني المدمرة بشكل جزئي بلغت 211 مبنى، في حين قدرت المباني التي غمرها الوحل بحوالي 398 مبنى .
وأشار البيان إلى أن المساحة الإجمالية للمنطقة التي غمرتها السيول والفيضانات في درنة قدرت بــ6 كيلو مترات مربعة .
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