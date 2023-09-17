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الجامعة العربية تدرس مشروع القانون الاسترشادى لحماية الأطفال من التجنيد

9/17/2023 4:26:46 AM
(MENAFN- Youm7) بدأت اليوم الأحد، أعمال الاجتماع الثانى للجنة المشتركة من خبراء وممثلى وزارات العدل والجهات المعنية فى الدول العربية؛ لدارسة "مشروع القانون العربى الاسترشادى لحماية الأطفال من التجنيد فى النزاعات المسلحة"، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويستمر لمدة يومين.


وقالت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية الوزير مفوض دكتورة مها بخيت، أن هذا الاجتماع يأتى تنفيذا للقرار الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب، المتضمن عقد اجتماع ثان للجنة المشتركة من خبراء وممثلى وزارات العدل والجهات المعنية؛ لدراسة مواد مشروع القانون العربى الاسترشادى لحماية الأطفال من التجنيد فى النزاعات المسلحة.


يشارك فى هذا الاجتماع خبراء وممثلو وزارات العدل والجهات المعنية فى الدول العربية، وسيتم فيه استكمال مناقشة ودراسة مواد مشروع القانون العربى الاسترشادى لحماية الأطفال من التجنيد فى النزاعات المسلحة، وذلك لعرض النتائج على الدورة القادمة لمجلس وزراء العدل العرب.


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