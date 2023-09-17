منح للدراسة فى ألمانيا لطلاب الجامعات المصرية.. اعرف التفاصيل

منح للدراسة فى ألمانيا لطلاب الجامعات المصرية.. اعرف التفاصيل
التاريخ
9/17/2023 4:26:42 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الجامعة الألمانية الدولية في برلين GIU Berlin عن تقديم منح كاملة وجزئية للطلاب المتفوقين من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في مصر، والذين أمضوا عام أو فصل دراسي كامل في جامعاتهم، لاستكمال دراستهم في الجامعة الالمانية الدولية ببرلين.
وقال الدكتور رالف كليشفسكى، رئيس الجامعة الألمانية الدولية في برلين GIU Berlin، إن باب التقديم مفتوح لجميع الطلاب المتفوقين من جميع الجامعات المصرية، وذلك لدور نوفمبر 2023 او فبراير 2024، ويشترط للتقدم للمنح أن يكون الطالب حاصل على تقدير جيد جدًا على الاقل.
وتقدم الجامعة
10 منح كاملة حتى الانتهاء من مرحلة البكالوريوس للطلاب في كليات ( الهندسة وتكنولوجيا الإعلام، العمارة، الميكاترونكس، الفنون التطبيقية والإدارة).
وأعلنت الجامعة عن شروط التقديم والتسجيل
من خلال الرابط التالى:
هذا البرنامج لمد جسور التواصل بين مصر والمانيا عن طريق توطيد التعاون العلمى والبحثي والذى يرتكز على الكوادر المؤهلة من الطلبة والباحثين المتفوقين من أبناء مصر.
MENAFN17092023000132011024ID1107083640
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.