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الرى: الانتهاء من تنفيذ 57% من مشروع المسار الناقل لمحطة الحمام

9/17/2023 4:26:42 AM
(MENAFN- Youm7) عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائي والري اجتماعاً لمتابعة موقف تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الحمام أحد مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فى مصر.



قال سويلم إن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة.



وأوضح أن هذه المشروعات تهدف لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات .



وإستعرض سويلم خلال الإجتماع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة 7.50 مليون م3/يوم ، والذى تصل نسبة التنفيذ به الى 57% ، ويتكون المشروع من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174 كم
"عبارة عن مسار مكشوف بطول 92 كم ومسار مواسير بطول 22 كم بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلومتر".







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