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تفاصيل أماكن معارض أهلا مدارس فى الجيزة.. أبرزها أرض المطاحن بفيصل

9/17/2023 4:26:42 AM
(MENAFN- Youm7) مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد، واستعدادات الأسر المصرية فى التجهيز لمتطلبات العام الدراسي، تشهد محافظة الجيزة افتتاح 5 معارض رئيسية في مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة هى فيصل، والطالبية والعمرانية، والبدرشين، و6 أكتوبر، وإمبابة، وذلك خلال الفترة من 17/9/2023 وحتى 14/10/2023.



وتطرح المعارض كافة المستلزمات من كشاكيل وكراسات وأقلام وشنط وأحذية ومنتجات جلدية وملابس والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة ومنتجات وسلع غذائية وغيرها من السلع التي تحتاجها الأسرة المصرية لأبنائها في مراحل التعليم المختلفة وبأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة تصل إلى 30%.



وتنظم معارض "أهلا مدارس" في محافظة الجيزة في الأماكن التالية:



-فيصل - شارع فيصل أرض المطاحن بجوار البنك الأهلي.



-إمبابة - حي شمال إمبابة أرض المطار.



-البدرشين - مدينة البدرشين شارع بورسعيد.



-العمرانية - العمرانية/ الطالبية نهاية شارع مستشفى الصدر.



ومن جانبه، قال المهندس أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة التجارية، إن معارض أهلا مدارس من أهم المعارض الجماهيرية التي تلبي احتياجات المواطن من كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي بجميع مراحل التعليم المختلفة، فضلًا عن بعض المنتجات الغذائية، وكل ذلك بخصومات حصرية وأسعار منافسة تقل كثيرًا عن مثيلاتها في المحلات التجارية.



وأضاف أن الغرفة من جانبها ستوفر للعارضين أماكن مجهزة للعرض وحملات دعاية مكثفة مجانا ودون أي رسوم، كما شدد على استعداد مجلس إدارة الغرفة لتقديم أي دعم مادي إضافي مطلوب مقابل خروج المعرض في أفضل صورة ممكنة وتحقيق هدفه المرجو في بتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار أقل من السوق لسكان المحافظة تخفيفا للأعباء الاقتصادية.







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