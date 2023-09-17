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طلاب جامعة حلوان يشاركون فى تحرير 15 ألفا و952 مواطنا من الأمية

9/17/2023 4:26:42 AM
(MENAFN- Youm7) شاركت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في احتفالية الهيئة العامة لتعليم الكبار باليوم العالمي لمحو الأمية 2023 تحت شعار "تعليم القراءة والكتابة كمدخل لبناء المجتمعات السلمية".



وشارك الدكتور أحمد عبد الرشيد أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية والمنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الامية، ممثلا للجامعة في الاحتفالية التي نظمتها الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور محمد يحى ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار والتي أُقيمت بديوان عام الهيئة بالنزهة الجديدة بمحافظة القاهرة ، بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية.



وأكد على أن قضية محو الأمية تحظى باهتمام ورعاية القيادة السياسية، في إطار ما أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في المبادرة الرئاسية حياة كريمة ووفقا لما تضمنته استراتيجية بناء الإنسان ومبادرة تنمية الأسرة المصرية فى توفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين.



وأشار إلى دعم قيادات جامعة حلوان للمشروع القومي لمحو الأمية والذي يساهم في تحقيق رؤية مصر 2023 ، وأفاد أن الجامعة حققت العديد من الإنجازات المتقدمة والمتميزة في هذه المبادرة الرئاسية لإعلان مصر خالية من الأمية في الجمهورية الجديدة، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار، بجانب ضرورة محو أمية ثلاثة مواطنين على الأقل كشرط للحصول على شهادة التخرج للطلاب.



وفى ذات السياق نجح طلاب وطالبات جامعة حلوان خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2023، في تحرير ألاف المواطنين من الأمية في معظم محافظات وقرى ومدن جمهورية مصر العربية، حيث بلغ إجمالي عدد المواطنين المتحررين من الأمية بالتعاون مع إدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار على مدار عدة دورات امتحانية متتالية إلي 15 ألف و952 مواطن ومواطنة تم تحريرهم من الأمية .



كما تم التنويه إلى الإجراءات والممارسات التى تم اتخاذها من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان في خططه وحملاته التوعوية بالمشروع من خلال عقد العديد من الندوات للتوعية بالمشروع بالكليات المشاركة، وإصدار مطوية القطاع بعنوان (مناهضة الأمية نهضة للوطن) تحت شعار لا للأمية في الجمهورية الجديدة،
علاوة عن دور القوافل التنموية المتكاملة للوصول بخدمات الجامعة إلى المجتمع وبخاصة المناطق الأكثر احتياجاً في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة 6 قوافل تنموية متكاملة متضمنة برنامج محو الامية لتطوير القرى الأكثر احتياجا بمركز الصف التابع لمحافظة الجيزة بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحافظة الجيزة ، كما تم تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة تنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى كليات الجامعة، وتشكيل أسرة شباب ضد الأمية بكلية الخدمة الاجتماعية لتوعية الطلاب والطالبات بآليات وخطوات الالتحاق بالمشروع ، وتوفير مقر دائم للمشروع القومي لمحو الأمية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمبنى إدارة الجامعة لإدارة فعاليات المشروع ومتابعة تنفيذه على مستوى كليات الجامعة.









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