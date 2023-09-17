وول ستريت جورنال: أمريكا خسرت 4.1 مليون يوم عمل الشهر الماضى بسبب الإضرابات

وأشار التقرير إلى أن عدد أيام العمل المهدرة بسبب التوقف عن العمل قد ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 20 عاما. وجاءت هذه الزيادة جزئيا بسبب إضراب ممثلي هوليود الذين انضموا فى شهر يوليو الماضى إلى إضراب كتاب السناريو. ويوجد نحو 160 ألف عضو فى اتحاد فنانى التلفزيون والراديو، بينما يوجد نحو 11.500 ألف عضو فى نقابة كتاب أمريكا.

وكان النشاط العمالى قد شهد صعودا فى قطاعات أخرى، وأدت بعض المواجهات إلى توقف عن العمل، فى حين تم حل الأخرى بمفاوضات أجرتها النقابات للحصول على أجور أعلى ومزايا أفضل من أصحاب العمل الذين عانوا لملء الأماكن الشاغرة فى سوق العمل الضيق.

وعلى مدار الثلاثين عاما الماضية، شارك عمال صناعة السيارات فى أكثر من 60 توقف عن العمل شارك فيها ألف عامل أو أكثر. وتمثل النقابة الموظفين فى صناعات أخرى خلاف تصنيع السيارات.

وكان نحو 13 ألف من العاملين فى صناعة السيارات الأمريكية قد بدأوا إضرابا يوم الجمعة الماضى بعدما فشلت المفاوضات التى أجراها قادة العمال من أجل سد الفجوة الكبيرة بين مطالب النقابات العمالية فى محادثات العقود وما تريد شركات السيارات الثلاثة الكبرى فى ديترويت أن تدفعه لهم.

وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، فإن أعضاء نقابة عمال السيارات المتحدة بدأوا فى الاعتصام فى مصنع تجميع جنرال موتورز فى وينتزفيل بولاية ميسورى، ومصنع فورد فى واين بميتشيجان وبالقرب من ديترويت، وفى مصنع ستيلانتيس جيب فى توليدو بولاية أوهايو.

وكانت هذه هى المرة الأولى فى تاريخ النقابة الممتد على مدار 88 عاما يبدأ العمال إضرابا فى ثلاث شركات فى وقت واحد بعد أن انتهت العقود مع الشركات والمستمرة منذ 4 سنوات بحلول منتصف ليل الجمعة.