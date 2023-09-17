صحيفة: العمال يريد ضبط سياسة بريطانيا الخارجية والتواصل مع أوروبا رغم بريكست





وقال لامى، الذى كان يحضر تجمعًا لقادة يسار الوسط فى مونتريال بكندا، مع زعيم حزب العمال كير ستارمر، لصحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، إن الوقت قد حان لتأخذ المملكة المتحدة مكانها مرة أخرى، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، كلاعب رئيسى فى الشئون العالمية.





وأضاف أن المملكة المتحدة معزولة ومفقودة فى جميع أنحاء العالم. من المؤكد أن المجتمع الدولى يريد استعادة بريطانيا. لطالما كانت هناك رؤيتان لبريطانيا. بريطانيا العظمى، ذات نظرة خارجية، أممية، ومتصلة. و"إنجلترا الصغيرة"، وهو للأسف ما يلاحقه ريشى سوناك".





وأضافت الصحيفة أن الرسالة التى عكف العمال على إيصالها تتعلق بالتواصل مع العالم، حيث قال لامى أن الروابط الأوثق مع الاتحاد الأوروبى كانت ضرورية وإنها الهدف رقم واحد، بينما استخدم ستارمر خطابه فى الاجتماع الذى استضافه رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو ليقول أن حزب العمال سيعيد بناء "الرماد المشتعل للجسور التى أحرقها المحافظون" فى العلاقات مع الدول الأخرى.





وأضاف لامى

"نعتقد أنه من الغريب ألا تقيم المملكة المتحدة حاليًا فى ظل هذه الحكومة حوارًا منظمًا مع الاتحاد الأوروبى بطريقة بناءة. نريد أن نتعامل مع مراجعة ترتيباتنا التجارية بطريقة بناءة للغاية، ونريد البناء على الشراكة التى شهدناها فى أوكرانيا. ولهذا السبب نقترح اتفاقية أمنية جديدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي."





وشدد لامى على أن حكومة حزب العمال لن تحاول إعادة بريطانيا إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبى أو الاتحاد الجمركى، لكنه أضاف "نعتقد أن هناك الكثير الذى يمكننا القيام به لإعادة بناء علاقاتنا إذا كنا فى السلطة. لا نجتمع حاليًا مع الاتحاد الأوروبى لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء على أساس نصف سنوى أو ربع سنوي. فى هذه اللحظة لا يوجد شيء. كل شيء مخصص. وعلينا أن نعود إلى الحوار المنظم. ما يعنيه [بدون ذلك] هو أننا لسنا فى غرفة المناقشات".





ويعقد الاتحاد الأوروبى حاليا اجتماعات قمة ثنائية منتظمة مع دول أخرى، بما فى ذلك الولايات المتحدة والصين وكندا وأستراليا واليابان. ومن المفهوم أن المحادثات الأولية حول عقد اجتماعات منتظمة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى قد جرت، وكان رد فعل بروكسل إيجابيًا.