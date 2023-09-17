مظاهرة لمعلمى كوريا الجنوبية للمطالبة بقوانين تحميهم من أولياء الأمور المسيئين







وأشارت الوكالة إلى أن المظاهرات التى حدثت فى عطلة نهاية الأسبوع جاءت على خلفية وفاة مدرسة عثر عليه ميتة داخل مدرسة ابتدائية فى يوليو، بعدما أعربت عن تعرضها لضغط عاطفى سببته الشكاوى من آباء زعمت أن سلوكهم كان مسيئا.







وقال المعلمون المحتجون الذين تظاهروا على مدار أسابيع، أن القوانين الحالية تجعل من الصعب بسط السيطرة على فصولهم وتركها تحت رحمة الآباء المتعجرفين الذين يمكن أن يتهموهم بسهولة بالإساءة لأطفالهم عاطفيا.







ويناقش برلمان كوريا الجنوبية حاليا قوانين من شأنها أن تحقق بعض مطالب المعلمين للحصانة من مزاعم إساءة الأطفال. إلا أن بعض الخبراء أثاروا مخاوف من التغييرات المحتملة، وقالوا أن المقترحات يمكن أن تضعف بشكل أكبر حماية الأطفال الذين يعانون لسنوات من بيئة شديدة التنافسية. حيث يعتبر التخرج من الجامعات النخبوية فى كوريا الجنوبية أمرا عاملا لمستقل العمل والزواج.







ووفا لوزارة التعليم وبيانات خدمة التأمين على الصحة التى تم تقديمها لنائب المعارضة الليبرالى كيم ونى الأسبوع الماضى، فإن أكثر من 820 من طلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة والقانونية ماتوا منتحرين بين عامى 2018 و2022.







وارتدى آلاف المعلمين والموظفين ملابس سوداء، واحتلوا شارع قرب الجمعية الوطنية (البرلمان)، وردوا شعارات وحملوا لافتات كتبوا فيها "امنحوا المعلومون الحصانة من مزاعم الإساءة العاطفية للأطفال".







وقال المحتجون إن أكثر من 9 آلاف من المعلمين تعرضوا لشكاوى من الآباء بمزاعم الإساءة للأطفال فى السنوات الثمانية الماضية.