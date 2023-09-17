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زعيم كوريا الشمالية يغادر روسيا على متن قطاره

9/17/2023 4:26:38 AM
(MENAFN- Youm7) اختتم زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون زيارته لروسيا وغادر على متن قطاره المدرع من محطة للقطارات في إقليم بريموريه في أقصى الشرق الروسي بعد زيارة استمرت 6 أيام، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وفي السياق نفسه، قال وزير الدفاع في كوريا الشمالية كانغ سون نام إن جيش بلاده على استعداد لتعزيز الأخوة العسكرية مع القوات المسلحة الروسية والدفاع عن السلام والاستقرار في المنطقة وعلى سطح الكوكب.

ونقلت إذاعة "صوت كوريا" عن الوزير الكوري قوله إن
وزير الدفاع الروسي
سيرغي شويغو أقام حفل استقبال رسمي بمناسبة زيارة الزعيم الكوري الشمالي
كيم جونغ أون
لفرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي.


ورحب شويغو بهذه الزيارة وأعرب عن استعداده للسعي نحو تعزيز الصداقة والتعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين.






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