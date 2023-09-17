زعيم كوريا الشمالية يغادر روسيا على متن قطاره

وفي السياق نفسه، قال وزير الدفاع في كوريا الشمالية كانغ سون نام إن جيش بلاده على استعداد لتعزيز الأخوة العسكرية مع القوات المسلحة الروسية والدفاع عن السلام والاستقرار في المنطقة وعلى سطح الكوكب.

ونقلت إذاعة "صوت كوريا" عن الوزير الكوري قوله إن

وزير الدفاع الروسي

سيرغي شويغو أقام حفل استقبال رسمي بمناسبة زيارة الزعيم الكوري الشمالي

كيم جونغ أون

لفرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي.



ورحب شويغو بهذه الزيارة وأعرب عن استعداده للسعي نحو تعزيز الصداقة والتعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين.



