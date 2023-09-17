عمدة مدينة أمريكية مسلم يقاضى إدارة بايدن بعد منعه من دخول البيت الأبيض







وكان عمدة بروسكبت بارك محمد خير الله، الأطول

بقاء فى منصب عمدة بنيوجيرسى من المسلمين، قد قال فى مايو الماضى إن جهاز الخدمة السرية لم يمنحه التصريح الأمني، ولم يستطع بذلك حضور احتفال للقيادات المسلمة البارزة مع الرئيس جو بايدن.







وقال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، إنه سيقيم دعوى قضائية يوم الاثنين فى المحكمة الفيدرالية فى ماسوشستس فى محاولة لمنع الحكومة من استخدام قوائم المراقبة. وهناك العديد من الدعاوى القضائية المماثلة فى المحاكم منذ سنوات.





وقال خير الله فى تصريحات فى مايو الماضى، إنه لأمر محبط وصادم أن يستمر حدوث هذا فى ظل الدستور الأمريكية الذى ينص على أن الجميع أبرياء ما لم يتم إثبات العكس. وأضاف أنه لا يعلم الاتهام الموجه له، لو أرادوا جعل الأمر هكذا، كسبب لمعاملته بهذا الشكل.





وكان محمد خيرالله قد ولد فى سوريا، وهاجرت عائلته منها فى عام 1980 وعاشت لفترة فى السعودية قبل أن تنتقل إلى الولايات المتحدة فى عام 1991.