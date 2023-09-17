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الإسماعيلى يستبعد محمد بيومى من قائمة مباراة زد.. اعرف السبب

9/17/2023 4:26:36 AM
(MENAFN- Youm7) خرج محمد بيومى لاعب الإسماعيلى من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال في مباراة زد بالدوري بسبب معاناته من شد فى العضلة الخلفية. وفضل إيهاب جلال عدم الاستعجال فى الدفع باللاعب ومنحه الفرصة للتعافى من الإصابة للاستفادة بجهوده في المباريات القادمة بالدوري.

ويدخل فريق
الاسماعيلى
بقيادة إيهاب جلال معسكراً مغلقاً اليوم، الأحد، استعداداً لافتتاح مشواره بالنسخة الجديدة لبطولة الدوري المصري بمواجهة زد، الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة، والمقرر لها الرابعة عصر الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري.

وتسلم إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، تقريرا من جهازه المعاون عن نقاط القوة والضعف فى صفوف فريق زد قبل ملاقاته بالجولة الأولى للمسابقة.

ويرغب إيهاب جلال في الوقوف على التشكيل الأساسى لفريق زد بعد سلسلة التدعيمات القوية التى أجراها الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بحثاً عن الظفر بالثلاث نقاط وتحقيق إنطلاقة مميزة للدراويش بالمسابقة.

وأنهى الجهاز الاداري للفريق الأول بالنادي الاسماعيلي اجراءات قيد وتسجيل القائمة النهائية للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد أن نجح المهندس نصر أبو الحسن رئيس مجلس الإدارة في تسوية وجدولة مديونية اتحاد الكرة لدى النادي الإسماعيلي وذلك خلال الجلسة التى جمعته مع جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ومجلس إدارة الاتحاد الثلاثاء الماضي.



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