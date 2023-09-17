تعرف على موعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة بعد مواجهة أرتا سولار

ومن المقرر وصول بعثة فريق الزمالك إلى القاهرة فى الثانية صباح غد، الاثنين، حيث سيخوض رحلة طيران يتخللها ترانزيت لمدة ساعتين فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

فى سياق آخر، أعلنت

رابطة الأندية المحترفة

مواعيد مباريات الدور الأول من بطولة الدورى الممتاز، والمقرر انطلاق نسخته الجديدة يوم الاثنين المقبل 18 سبتمبر الجارى.

وجاء

مواعيد مباريات الزمالك

كالتالى..

الجولة الأولى

الزمالك × بيراميدز فى الساعة "7 " مساء الخميس 21 سبتمبر على استاد الدفاع الجوى.





الجولة الثانية

الزمالك × المقاولون فى الساعة "7" مساء يوم الاثنين 25 سبتمبر باستاد القاهرة الدولى.





الجولة الثالثة

الزمالك × البنك الأهلى في الساعة "7" مساء يوم السبت 7 أكتوبر باستاد القاهرة الدولى.





الجولة الرابعة

الزمالك × سموحة في الساعة "7" مساء السبت 21 أكتوبر باستاد القاهرة الدولى.





الجولة الخامسة

الزمالك × إنبى في الساعة "7" مساء يوم الجمعة 27 أكتوبر باستاد المقاولون العرب.





الجولة السادسة

الزمالك × إنبى في الساعة "7" مساء يوم الجمعة 3 نوفمبر على استاد القاهرة الدولى.





الجولة السابعة

الزمالك × فيوتشر أحد يومى 29 أو 30 نوفمبر على استاد القاهرة الدولى.





الجولة الثامنة

الزمالك × الاتحاد السكندرى أحد يومى 6 أو 7 ديسمبر .





الجولة التاسعة

الزمالك × المصرى في الساعة "7" مساء يوم الخميس 14 ديسمبر على استاد برج العرب.





الجولة العاشرة

الزمالك × الأهلى في الساعة "7" مساء يوم الخميس 15 فبراير على استاد القاهرة ومؤجل من الجولة العاشرة.





الجولة الحادية عشر

الزمالك × سيراميكا في الساعة "7" مساء يوم الثلاثاء 2 يناير على استاد المقاولون.





الجولة الثانية عشر

الزمالك × فاركو مؤجل





الجولة الثالثة عشر

الزمالك × الإسماعيلى في الساعة "7" مساء يوم الإثنين 19 فبراير على استاد الإسماعيلية.





الجولة الرابعة عشر

الزمالك × الداخلية أحد يومى 28 او 29 فبراير.





الجولة الخامسة عشر

الزمالك × الجونة في الساعة "7" مساء يوم السبت 9 مارس على استاد الجونة.





الجولة السادسة عشر

الزمالك × طلائع الجيش في الساعة "9" مساء يوم الأحد 17 مارس على استاد الكلية الحربية.





الجولة السابعة عشر

الزمالك × بلدية المحلة فى الساعة "9" مساء أحد يومى 3 أو 4 أبريل على استاد القاهرة الدولى.