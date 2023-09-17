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التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الجيش الرواندى اليوم فى دورى أبطال أفريقيا

9/17/2023 4:26:36 AM
(MENAFN- Youm7) يحل فريق
بيراميدز ،
بقيادة البرتغالى باتشيكو، ضيفاً على الجيش الرواندي فى العاصمة كيجالي، فى الرابعة عصر اليوم، الأحد، فى ذهاب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

ونجح الفريق الرواندي فى تخطي عقبة جادياكا الصومالي بعد الفوز إياباً بهدفين دون مقابل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الجيش الرواندى مكوناً من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: على جبر، محمد الشيبى، أحمد سامي، كريم حافظ.

خط الوسط: أحمد توفيق، وليد الكرتي، مهند لاشين

الهجوم: إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، فيستون مايلي

ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، معاناة رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق من آلام فى العضلة الضامة، خلال الساعات الماضية، وقبل مباراة الجيش الرواندي فى إطار مباريات بطولة دوري الأبطال.



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