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تدريبات تأهيلية للزمالك فى فندق الإقامة بتنزانيا قبل العودة إلى القاهرة

9/17/2023 4:26:36 AM
(MENAFN- Youm7) أدى لاعبو الفريق الكروى بنادى الزمالك تدريبات تأهيلية واستشفائية صباح اليوم، الأحد، داخل فندق إقامة البعثة البيضاء فى تنزانيا، وذلك قبل بدء رحلة العودة إلى القاهرة، في الخامسة مساء اليوم الأحد، بعد خوض مباراة أرتا سولار الجيبوتي أمس السبت فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي خسرها الأبيض بهدفين نظيفين.

واكتفى لاعبو الزمالك بأداء تدريبات تأهيلية واستشفائية داخل الجيم الخاص بفندق الإقامة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الكولومبي أوسوريو، لمنع تعرض اللاعبين للإجهاد.

وبعد العودة للقاهرة يبدأ الزمالك الاستعداد لأولى مباريات في الدوري الممتاز بالموسم الجديد أمام بيراميدز الخميس المقبل، باستاد الدفاع الجوى، فى افتتاح مشواره المحلى.

فى سياق آخر، أعلنت
رابطة الأندية المحترفة
مواعيد مباريات الدور الأول من بطولة الدورى الممتاز، والمقرر انطلاق نسخته الجديدة غدا الاثنين 18 سبتمبر الجارى.

وجاء
مواعيد مباريات الزمالك
كالتالى..

الجولة الأولى

الزمالك × بيراميدز فى الساعة "7 " مساء الخميس 21 سبتمبر على استاد الدفاع الجوى.


الجولة الثانية

الزمالك × المقاولون فى الساعة "7" مساء يوم الاثنين 25 سبتمبر باستاد القاهرة الدولى.


الجولة الثالثة

الزمالك × البنك الأهلى في الساعة "7" مساء يوم السبت 7 أكتوبر باستاد القاهرة الدولى.


الجولة الرابعة

الزمالك × سموحة في الساعة "7" مساء السبت 21 أكتوبر باستاد القاهرة الدولى.


الجولة الخامسة

الزمالك × إنبى في الساعة "7" مساء يوم الجمعة 27 أكتوبر باستاد المقاولون العرب.


الجولة السادسة

الزمالك × إنبى في الساعة "7" مساء يوم الجمعة 3 نوفمبر على استاد القاهرة الدولى.


الجولة السابعة

الزمالك × فيوتشر أحد يومى 29 أو 30 نوفمبر على استاد القاهرة الدولى.


الجولة الثامنة

الزمالك × الاتحاد السكندرى أحد يومى 6 أو 7 ديسمبر .


الجولة التاسعة

الزمالك × المصرى في الساعة "7" مساء يوم الخميس 14 ديسمبر على استاد برج العرب.


الجولة العاشرة

الزمالك × الأهلى في الساعة "7" مساء يوم الخميس 15 فبراير على استاد القاهرة ومؤجل من الجولة العاشرة.


الجولة الحادية عشر

الزمالك × سيراميكا في الساعة "7" مساء يوم الثلاثاء 2 يناير على استاد المقاولون.


الجولة الثانية عشر

الزمالك × فاركو مؤجل


الجولة الثالثة عشر

الزمالك × الإسماعيلى في الساعة "7" مساء يوم الإثنين 19 فبراير على استاد الإسماعيلية.


الجولة الرابعة عشر

الزمالك × الداخلية أحد يومى 28 او 29 فبراير.


الجولة الخامسة عشر

الزمالك × الجونة في الساعة "7" مساء يوم السبت 9 مارس على استاد الجونة.


الجولة السادسة عشر

الزمالك × طلائع الجيش في الساعة "9" مساء يوم الأحد 17 مارس على استاد الكلية الحربية.


الجولة السابعة عشر

الزمالك × بلدية المحلة فى الساعة "9" مساء أحد يومى 3 أو 4 أبريل على استاد القاهرة الدولى.



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