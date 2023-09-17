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حسين الشحات ينهى عقوبة الإيقاف أمام المصرى ويعود فى مواجهة سيراميكا

9/17/2023 4:26:36 AM
(MENAFN- Youm7) يفتقد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود لاعبه حسين الشحات فى مواجهة المصري البورسعيدى المقبلة بالدوري بسبب الإيقاف، وهى المباراة الأخيرة للاعب فى العقوبة.

وقررت رابطة الأندية إيقاف حسين الشحات مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه بسبب السلوك غير الرياضي فى مباراة بيراميدز طبقاً لقائمة العقوبات، ونفذ اللاعب عقوبة الإيقاف فى مباراة
الأهلى
والمصري فى آخر مباريات الدوري الموسم الماضى والتى انتهت بالتعادل السلبى، ولكنه عاد للمشاركة فى مباراة الأهلى والمصرى بكأس مصر، ويتبقى له الغياب عن مباراة المصرى بالجولة الأولى للدورى، على أن يصبح متاحاً للمشاركة مع المارد الأحمر بداية من مواجهة سيراميكا فى الجولة الثانية للمسابقة.

وكان الشحات قد دخل فى مشادة مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز قبل أن يعتدي عليه عقب نهاية المباراة بين الفريقين.

وحرص حسين الشحات على الذهاب إلى محمد الشيبي عقب المباراة للاعتذار له ومصافحته في حضور هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز.

فى سياق متصل، يواصل عمرو السولية، لاعب خط وسط النادى الأهلى، الغياب عن فريقه فى مباراة المصري البورسعيدى المقبلة بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من تمزق العضلة الخلفية، والذى أبعده عن مباريات المارد الأحمر منذ نهاية الموسم الماضى.

وتسببت الإصابة فى تعطيل عمرو السولية عن خوض فترة الإعداد برفقة الأهلي بشكل طبيعي، رغم قرار الجهاز الفني باصطحاب اللاعب للنمسا لتنفيذ برنامجه التأهيلى رفقة الفريق.

وكان السولية قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أيضا أبعدته عن المشاركة في الجزء الأخير من الموسم.

ويفتقد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود لاعبه محمود عبد المنعم كهربا بداية من مواجهة المصري البورسعيدى المقبلة بالدوري، ولمدة 6 مباريات بسبب الإيقاف.

وشارك كهربا فى التشكيل الأساسى لمباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائري والتى خسرها المارد الأحمر بهدف دون رد.

وبذلك يغيب كهربا عن الأهلى فى 6 مباريات بالدوري هى "المصري وسيراميكا والإسماعيلى وبلدية المحلة والمقاولون العرب وسموحة".

وقرر اتحاد الكرة تطبيق عقوبة لجنة الانضباط على محمود كهربا لاعب الأهلى، بعد تخفيفها لإيقافه 6 مباريات بدلاً من 12 مباراة، فى مسابقة الدوري العام الجديد 2023 _ 2024 فقط.

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