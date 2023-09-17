حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
التاريخ
9/17/2023 4:26:32 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 9 (كونا) -- السابع عشر من سبتمبر -------------------
1973 - وفاة النوخذة ناصر عبداللطيف بن عيسى عن عمر ناهز 84 عاما وهو أحد أشهر النواخذة في الكويت وقاد أول سفينة من نوع (البوم) عام 1917 وتوجه بها إلى الهند.
1986 - ناقلة النفط الكويتية (الفنطاس) تتعرض لهجوم بحري على بعد 35 ميلا بحريا شرق الخفجي مما أدى إلى اشتعال النيران في أحد خزاناتها الخلفية.
1992 - وفاة الفنانة عائشة إبراهيم عن عمر ناهز 48 عاما وكانت إحدى أبرز الممثلات الكويتيات الأوليات وشاركت في المسرح العربي والمسرح الشعبي ومسرح الخليج وساهمت في إنشاء فرقة المسرح الحر عام 1974.
1993 - رئيس اللجنة الدولية الخاصة بترسيم الحدود الكويتية العراقية نيكولاس فالتيكوس يعلن حل اللجنة بعد الانتهاء من المهام الموكلة إليها.
2001 - وزارة الصحة تدشن مشروع الملف الإلكتروني في المستوصفات للاستغناء عن الملفات الورقية للمواطنين.
2006 - وفاة النائب الأسبق جاسم حمد الصقر عن عمر ناهز 88 عاما وكان الراحل أحد رجالات الكويت الذين ساهموا في بناء نهضتها السياسية والاقتصادية الحديثة وكان أول شاب كويتي ينال شهادة جامعية في القانون وتولى عدة مراكز منها رئيس مجلس إدارة صحيفة القبس عام 1977 والقنصل الفخري لمملكة السويد لمدة 15 عاما ونال عضوية مجلس الأمة أعوام 1975 و1981 و1992.
2008 - المحكمة الدستورية تقضي ببطلان عضوية مبارك الوعلان وفوز عسكر العنزي في الدائرة الانتخابية (الرابعة) لمجلس الأمة وبطلان عضوية عبدالله العجمي وفوز سعدون حماد في الدائرة (الخامسة).
2013 - الكويت واللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية توقعان اتفاقية تختص بإدارة محطة النويدات المشعة (ار.ان - 40) التي تم تشييدها في معهد الكويت للأبحاث العلمية.
2013 - نادي التضامن الكويتي يحرز المركز الأول في بطولة الأندية الآسيوية الأبطال لرفع الاثقال في (بيونغ يانغ) عاصمة كوريا الشمالية ليحقق بذلك أول إنجاز كويتي للعبة على مستوى قارة آسيا.
2018 - شركة نفط الكويت تعلن في سابقة تاريخية نجاحها بإنتاج 500 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز الطبيعي الحر (جوراسي) وحوالي 175 ألف برميل من النفط الخفيف. (النهاية)
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