حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

1973 - وفاة النوخذة ناصر عبداللطيف بن عيسى عن عمر ناهز 84 عاما وهو أحد أشهر النواخذة في الكويت وقاد أول سفينة من نوع (البوم) عام 1917 وتوجه بها إلى الهند.

1986 - ناقلة النفط الكويتية (الفنطاس) تتعرض لهجوم بحري على بعد 35 ميلا بحريا شرق الخفجي مما أدى إلى اشتعال النيران في أحد خزاناتها الخلفية.

1992 - وفاة الفنانة عائشة إبراهيم عن عمر ناهز 48 عاما وكانت إحدى أبرز الممثلات الكويتيات الأوليات وشاركت في المسرح العربي والمسرح الشعبي ومسرح الخليج وساهمت في إنشاء فرقة المسرح الحر عام 1974.

1993 - رئيس اللجنة الدولية الخاصة بترسيم الحدود الكويتية العراقية نيكولاس فالتيكوس يعلن حل اللجنة بعد الانتهاء من المهام الموكلة إليها.

2001 - وزارة الصحة تدشن مشروع الملف الإلكتروني في المستوصفات للاستغناء عن الملفات الورقية للمواطنين.

2006 - وفاة النائب الأسبق جاسم حمد الصقر عن عمر ناهز 88 عاما وكان الراحل أحد رجالات الكويت الذين ساهموا في بناء نهضتها السياسية والاقتصادية الحديثة وكان أول شاب كويتي ينال شهادة جامعية في القانون وتولى عدة مراكز منها رئيس مجلس إدارة صحيفة القبس عام 1977 والقنصل الفخري لمملكة السويد لمدة 15 عاما ونال عضوية مجلس الأمة أعوام 1975 و1981 و1992.

2008 - المحكمة الدستورية تقضي ببطلان عضوية مبارك الوعلان وفوز عسكر العنزي في الدائرة الانتخابية (الرابعة) لمجلس الأمة وبطلان عضوية عبدالله العجمي وفوز سعدون حماد في الدائرة (الخامسة).

2013 - الكويت واللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية توقعان اتفاقية تختص بإدارة محطة النويدات المشعة (ار.ان - 40) التي تم تشييدها في معهد الكويت للأبحاث العلمية.

2013 - نادي التضامن الكويتي يحرز المركز الأول في بطولة الأندية الآسيوية الأبطال لرفع الاثقال في (بيونغ يانغ) عاصمة كوريا الشمالية ليحقق بذلك أول إنجاز كويتي للعبة على مستوى قارة آسيا.

2018 - شركة نفط الكويت تعلن في سابقة تاريخية نجاحها بإنتاج 500 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز الطبيعي الحر (جوراسي) وحوالي 175 ألف برميل من النفط الخفيف. (النهاية)