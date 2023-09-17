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إقلاع طائرة الإغاثة الرابعة من الجسر الجوي الكويتي إلى ليبيا بـ10 أطنان من المواد الإغاثية والطبية

9/17/2023 4:26:18 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالله العنزي الكويت - 17 - 9 (كونا) -- أقلعت صباح اليوم الأحد طائرة الإغاثة الرابعة من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى ليبيا وعلى متنها عشرة أطنان من المعدات والمواد الإغاثية والطبية لمساعدة الأشقاء المتضررين هناك إثر إعصار (دانيال).
ويأتي هذا الجسر الجوي تنفيذا للتعليمات السامية الصادرة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والتوجيهات المباشرة من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والمتابعة الحثيثة من وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح والوزارات والمؤسسات المعنية.
وقال المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتية بالوكالة يوسف المعراج لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل إقلاع الطائرة إن هذه المساعدات تأتي استمرارا للجسر الجوي الذي أمر به حضرة صاحب السمو أمير البلاد رعاه الله إلى الشعب الليبي الشقيق حيث أقلعت الطائرة الرابعة محملة بعشرة أطنان من المواد الإغاثية والطبية.
وأضاف المعراج أن الطائرة ستكون تحت إشراف متطوعين من الهلال الأحمر الكويتي لتسليمها للهلال الأحمر الليبي مؤكدا استمرار الكويت بإرسال المساعدات لتغطية احتياجات الهلال الأحمر الليبي لتخفيف العبء والمعاناة عن المتضررين هناك.
وكانت طائرة الإغاثة الأولى من الجسر الجوي الكويتي اتجهت إلى ليبيا يوم الأربعاء الماضي وعلى متنها 40 طنا من المعدات والمواد الإغاثية والطبية تلتها الطائرة الثانية يوم الخميس الماضي وعلى متنها 41 طنا فيما بلغت حمولة الطائرة الثالثة أمس السبت عشرة أطنان ليصبح الإجمالي حتى هذه اللحظة 100 طن.
وبرزت منذ وقوع كارثة (دانيال) في ليبيا الأحد الماضي سرعة استجابة الجهات والمؤسسات الكويتية الإنسانية لهذا النداء العاجل وتسخيرها كل الإمكانات لوصول هذه المساعدات فورا وسط تنسيق وإعداد بين الوزارات والجمعيات والمؤسسات الخيرية والإنسانية الكويتية لتسيير رحلات الجسر الجوي الكويتي وتقديم الإغاثة العاجلة للشعب الليبي.
وتسبب إعصار (دانيال) بكارثة في ليبيا هي الأكبر من نوعها منذ أكثر من 30 عاما حيث جرفت السيول المباني واقتلعت الأشجار وخلفت آلاف القتلى والمفقودين والمصابين. (النهاية) ع ع / ت م

MENAFN17092023000071011013ID1107083625

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