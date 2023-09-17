الأمين العام لـ(التخطيط والتنمية): التحول الرقمي من أولويات رؤية (كويت 2035)

الكويت - 17 - 9 (كونا) -- أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي اليوم الأحد أن تسريع التحول الرقمي المستدام ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة وتفعيل الأمن السيبراني على رأس أولويات رؤية (كويت جديدة 2035).

وقال الدكتور مهدي في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عشية قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي ستعقد في نيويورك غدا وبعد غد بمشاركة دولة الكويت إن اعتماد التحول الرقمي من شأنه تحويل الكويت إلى مجتمع رقمي يواكب الثورة الصناعية الرابعة لاسيما في الخدمات المقدمة من الحكومة.

وأضاف أن مبدأ التنمية المستدامة في كل المجالات يقوم أولا على تنمية رأس المال البشري بترسيخ منهجية جديدة للتعليم تهدف إلى تدشين منظومة تؤسس جيلا جديدا قادرا على مواكبة التحول الرقمي السريع الذي يشهده العالم بأسره.

وأوضح أن مفهوم الاستدامة هو استغلال الموارد بطريقة مثلى لتكون متاحة للأجيال القادمة فلا تجوز التنمية دون وضع اعتبار للأجيال القادمة وهذا ما تسعى إليه دولة الكويت من خلال رؤيتها 2035.

وذكر أن فكرة التنمية المستدامة ذات باع طويل في الكويت لاسيما بعد إنشاء صندوق الأجيال القادمة من قبل الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه عام 1976 الذي يهدف الى تأمين مستقبل الأجيال القادمة من الإيرادات العامة للدولة.

وحول رؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لفت الدكتور مهدي إلى انضمام الكويت لهذا البرنامج الذي يهدف إلى تحقيق 17 هدفا رئيسيا بحلول عام 2030 في مقدمتها القضاء على الجوع والفقر وتوفير الرعاية الصحية لضمان الصحة الجيدة لجميع الأفراد كذلك توفير مياه الشرب للجميع وإنتاج الطاقة النظيفة وتنمية وتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل بصورة مستدامة.

وأشار إلى باقي أهداف البرنامج وهي تمهيد بيئة تنافسية عادلة للصناعة والابتكار والحفاظ على البيئة والحياة البحرية وإنشاء مدن ومبان ذكية صديقة للبيئة لضمان مجتمعات محلية مستدامة تتيح لها الانتعاش والنمو وتوفير التعليم والاستثمار برأس المال البشري وإرساء دعائم العدل والمساواة بين الجميع وهو ما سيحقق الرفاه والاستدامة لشعوب العالم قاطبة.

وأفاد بأن أهداف رؤية (كويت جديدة 2035) تصب في تحقيق أهداف وأجندة خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 "فالكويت جزء من العالم وعضو فاعل في الأمم المتحدة".

وأضاف أن الكويت قطعت أشواطا كثيرة لتحقيق تلك الأهداف بما يتفق مع مصلحتها العليا مشيرا إلى دور الأمانة العامة للتخطيط والتنمية في هذا الإطار وهو تنسيق ورفع التقارير ومتابعتها لمعالجة التحديات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق رؤية (كويت جديدة 2035).

وكشف الدكتور مهدي أن دولة الكويت وقعت اتفاقية إطار تنسيقي مع الأمم المتحدة منذ انضمامها إلى المنظمة تسمى بـ (إطار التعاون الوطني) مضيفا أن الأمانة العامة للتخطيط والتنمية تشرف على تنفيذ هذه الاتفاقية بالتنسيق مع الجهات المعنية بها في الكويت سواء على المستوى الفردي أو المؤسسي بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المختصة من أجل تمكين الكويت من تحقيق أهدافها التنموية المستدامة الخاصة برؤيتها 2035.

وبين أن مفهوم التنمية المستدامة يدخل في كل أدبيات التخطيط التنموي والاستراتيجي في العالم أي النظرة المستقبلية التي تراعي فيها ديمومة الرخاء للأجيال المقبلة "وألا تكون النظرة المستقبلية مقصورة على الأجيال الحالية".

وفيما يخص التحول الرقمي ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة اللذين يمثلان ركيزة أساسية تستند إليهما رؤية (كويت 2035) بالتناغم مع رؤية الأمم المتحدة 2030 أوضح أن الكويت تحولت من الإدارة "الورقية" إلى الإلكترونية وحققت قفزات نوعية تعمل على تحقيق ذلك التحول من خلال إجراء المعاملات الحكومية كافة دون اللجوء إلى الاستخدام الورقي الاعتيادي.

وأشار إلى التطبيقات الحكومية الحالية مثل تطبيقي (سهل) و(هويتي) وهما عبارة عن حزمة مشاريع نحو التحول الرقمي الذي تسعى الكويت إلى تحقيقه مستطردا بأن هذه المشاريع ليست هي التحول الرقمي كليا إنما جزء منه مما يدل على جدية الدولة ومؤسساتها في تحقيق التحول كاملا وأن العمل جار على تحقيق التحول الرقمي الكامل والمنشود الذي يحقق الحكومة الإلكترونية الذكية والمجتمع الرقمي.

وعن تهيئة البنية التحتية الأساسية لتحقيق التحول الرقمي قال الدكتور مهدي إن ذلك قد تحقق من خلال مد شبكات الألياف الضوئية (فايبر أوبتكس) وأبراج الاتصالات في كل مناطق البلاد لرفع مستوى أداء خدمات الهاتف والإنترنت.

وأضاف أن الكويت تعمل بموجب رؤيتها 2035 على تعزيز المنظومة المعلوماتية والأمنية للدولة من خلال التعاون مع الشركات العالمية مثل (غوغل كلاود) لتدشين سحابة رقمية متطورة تساهم في رقمنة خدمات المواطنين والمقيمين بصورة آمنة وتأسيس البنية التحتية التكنولوجية للدولة والاستفادة من خبراتها في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بغية تحقيق الابتكار والتقدم الرقمي بصورة آمنة.

وأكد أن التحول الرقمي والابتكارات التكنولوجية الحديثة والمستدامة ترتبط بالعديد من سياسات ومشاريع رؤية الكويت ورؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتي دخلت نسبة كبيرة منها حيز التنفيذ على أرض الواقع في مجالات الصحة والطاقة والبيئة والبنى التحتية.

وعن الملف الصحي قال إن وزارة الصحة حققت قفزات في مواكبة التقنيات المعاصرة فبدأت باستخدام "الروبوت الجراحي" في إجراء بعض العمليات الجراحية مما يعتبر نقلة نوعية تتوافق مع التطور الذي يشهده المجال الطبي في العالم.

وعن الاستدامة البيئية أشار إلى أن الكويت قطعت شوطا في تحقيق مجموعة من الأهداف أولها مشروع الوقود البيئي الذي تسبب في خفض انبعاثات الصناعات النفطية مبينا أن الكويت تقوم بتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة ومعظم محطات توليد الكهرباء يستخدم فيها الغاز بدلا من زيت الوقود الذي يعتبر من مشتقات البترول الثقيلة وذلك يساهم في تقليل البصمة الكربونية ويرفع جودة الهواء ويقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وذكر الدكتور مهدي أن ثمة أعدادا كبيرة من المنشآت والمباني الجديدة صديقة للبيئة حصدت شهادات الريادة في تطبيق أنظمة الطاقة وحماية البيئة للمباني الخضراء مثل مشروع مبنى الركاب (تي 2) بمطار الكويت الدولي ومدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية) ومستشفيات وزارة الصحة الجديدة والمقرر إنجازها قريبا.

وكشف أن الكويت تحتل المركز الأول بين الدول العربية في جودة مياه الشرب واستغلال مياه الصرف الصحي بما يتوافق مع شروط الحفاظ على البيئة وفقا لمنظمة الصحة العالمية مضيفا أن من أضخم مشاريع خطة التنمية قيد العمل فيها مشروع توسعة محطة (أم الهيمان) للصرف الصحي بعد أن تم الانتهاء من إنشاء محطة الصليبية التي تعد من أكبر محطات العالم من حيث نوعية المعالجة الرباعية للمياه.

وعن الخطة الوطنية في مجال الرعاية الصحية قال إن رؤية الكويت 2035 تسير وفق خطوات ثابتة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة لافتا إلى إنجاز العديد من مشاريع الرعاية الصحية من خلال بناء عدد كبير من المستشفيات الجديدة كليا مثل مستشفيات (جابر الأحمد) و(الصباح) و(الولادة) و(الجهراء) و(الفروانية) و(الأطفال) و(السارية) ومركز الكويت لمكافحة السرطان ومشروعي توسعة مستشفى (العدان) والمستشفى (الأميري) إضافة الى بناء مستشفيين وخمسة مراكز للرعاية الأولية التابعة لشركة ضمان الصحية والمخصصة في تقديم الرعاية الصحية للمقيمين في الكويت.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أن الاستدامة في البنية الصحية الضخمة ستتحقق من خلال الاستثمار برأس مال بشري طبي مدعم بأحدث تقنيات التدريب والتعليم.

وحول ملف التركيبة السكانية أوضح أن من ضمن السياسات المهمة في الخطة التنموية لرؤية الكويت 2035 هي سياسة القبول الذكي أي إقامة تركيبة سكانية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي ووضع ضوابط وتصنيفات تعليمية وصحية يجب توفرها فيمن يرغب بالوفود الى دولة الكويت والانخراط بسوق العمل فيها.

وبين أن الكويت ممثلة بالهيئة العامة للقوى العاملة عملت مع منظمة الهجرة الدولية على إنشاء مراكز للإيواء وصياغة قواعدها وقوانينها بالإضافة إلى كتابة المعايير المتعلقة باتفاقية العمل الدولية.

وعلى صعيد الاستدامة الاقتصادية أفاد بأن ثمة مجموعة مبادرات ضمن سياسات الخطة الإنمائية و(رؤية كويت 2035) وبرنامج عمل الحكومة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي لتحقيق الاستدامة المالية مشددا على أهمية عدم النظر منفصلا الى السياسات المالية والاقتصادية.

وأوضح أنه من ضمن سياسات الخطة الإنمائية إعادة هيكلة الاقتصاد بتنويع مصادر الدخل واشراك القطاع الخاص عبر تطبيق ثلاث سياسات مثل تشجيع الاستثمار الأجنبي والاستثمار المباشر ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتفعيل برامج التخصيص بين القطاعين العام والخاص.

وعن التعاون الكويتي - الصيني في المشاريع الاقتصادية والتنموية قال مهدي إن دولة الكويت وقعت حزمة من مذكرات التفاهم مع الصين عام 2018 تصب في المجالات الاقتصادية منها تطوير المنطقة الشمالية (مشروع الحرير) وميناء مبارك والبنية التحتية وبناء المدن الاسكانية والمدن الصناعية.

وحول الدور الإعلامي لخطة الكويت الإنمائية و(رؤية الكويت 2035) والمكتسبات التي حققتها شدد مهدي على أهمية الدور الإعلامي الرسمي ممثلا بوزارة الإعلام ووكالة الأنباء الكويتية (كونا) قائلا إن له "دورا إيجابيا ومحوريا في إبراز ما تم إنجازه على هذا الصعيد وما تحقق في إطار الخطة التنموية للدولة باعتبارها مصدرا موثوقا به ورافدا مهما للمعلومة".

وأكد أن الكويت تمضي بثبات وبشكل حثيث في تنفيذ (رؤية كويت 2035) وفق خطط زمنية تأخذ في الاعتبار واقعية الأهداف التنموية الخاصة بها وبما يتفق مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 دون الإخلال بخصوصية المجتمع الكويتي وعاداته وتقاليده الأصيلة.

وتمثل قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 التي ستعقد غدا وبعد غد في نيويورك بداية مرحلة جديدة من التقدم المتسارع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع توجيه سياسي رفيع المستوى بشأن الإجراءات التحويلية والمتسارعة حتى عام 2030.

وتأتي القمة التي يعقدها رئيس الجمعية العامة في منتصف المدة لتحقيق خطة عام 2030 للتنمية المستدامة بأهدافها السبعة عشر في عام 2015 والتي تصبو إلى رفع مستوى الطموح وتسريع أوجه التعاون الدولي والإقليمي والوطني في هذا الشأن. (النهاية) ف ا س / ت م