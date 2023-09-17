مدير (التطبيقي): توفير كل الإمكانات لتلبية احتياجات الطلبة وخدمة العملية التعليمية

مدير (التطبيقي): توفير كل الإمكانات لتلبية احتياجات الطلبة وخدمة العملية التعليمية
التاريخ
9/17/2023 4:26:18 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 9 (كونا) -- أكد المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن الفجام اليوم الأحد حرص الهيئة على توفير كل السبل والإمكانات التي تلبي احتياجات الطلبة.
وقال الفجام في بيان صحفي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2024/2023 إن هذا العام يشهد إدراج تخصصات جديدة ومستحدثة تلبي احتياجات سوق العمل في المجالات الصحية والتجارية والهندسية والإدارية.
وأضاف أن العام الدراسي الجديد يشهد أيضا افتتاح فرع كلية التربية الأساسية (بنات) بمنطقة الفحيحيل وبالقرب من المناطق السكنية الخاصة بالطالبات مما يساهم في خفض حدة الازدحام المروري وتسهيل وصولهن بأقل وقت لمقر الدراسة.
وأوضح أن الهيئة حريصة على تقديم كل الدعم للمشاريع التي تخدم العملية التعليمية وتساهم في تنميتها وتطويرها سواء كانت إنشائية أو تعليمية أو تنموية لرفع مستوى الثقافة والتعليم في الكويت.
ودعا الطلاب والطالبات إلى ضرورة الالتزام باللوائح والضوابط التعليمية الخاصة بالحضور والاختبارات وفق كل محاضرة وتدريب والحرص على التواصل الدائم مع الأساتذة للقدرة على تحقيق التحصيل العلمي المطلوب معربا عن تمنياته لهم بدوام التوفيق والنجاح. (النهاية)
ف ر / ا ع ب
MENAFN17092023000071011013ID1107083623
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.