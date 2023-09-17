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مدير (التطبيقي): توفير كل الإمكانات لتلبية احتياجات الطلبة وخدمة العملية التعليمية

9/17/2023 4:26:18 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 9 (كونا) -- أكد المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن الفجام اليوم الأحد حرص الهيئة على توفير كل السبل والإمكانات التي تلبي احتياجات الطلبة.
وقال الفجام في بيان صحفي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2024/2023 إن هذا العام يشهد إدراج تخصصات جديدة ومستحدثة تلبي احتياجات سوق العمل في المجالات الصحية والتجارية والهندسية والإدارية.
وأضاف أن العام الدراسي الجديد يشهد أيضا افتتاح فرع كلية التربية الأساسية (بنات) بمنطقة الفحيحيل وبالقرب من المناطق السكنية الخاصة بالطالبات مما يساهم في خفض حدة الازدحام المروري وتسهيل وصولهن بأقل وقت لمقر الدراسة.
وأوضح أن الهيئة حريصة على تقديم كل الدعم للمشاريع التي تخدم العملية التعليمية وتساهم في تنميتها وتطويرها سواء كانت إنشائية أو تعليمية أو تنموية لرفع مستوى الثقافة والتعليم في الكويت.
ودعا الطلاب والطالبات إلى ضرورة الالتزام باللوائح والضوابط التعليمية الخاصة بالحضور والاختبارات وفق كل محاضرة وتدريب والحرص على التواصل الدائم مع الأساتذة للقدرة على تحقيق التحصيل العلمي المطلوب معربا عن تمنياته لهم بدوام التوفيق والنجاح. (النهاية)

ف ر / ا ع ب




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