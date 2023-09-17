وزير الخارجية الامريكي: مهتمون بتعزيز جهود معالجة تهديد المخدرات المصنعة
التاريخ
9/17/2023 4:26:18 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 17 - 9 (كونا) -- اكد وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن اهتمام بلاده بتعزيز الجهود العالمية لمعالجة تهديد المخدرات المصنعة وتسخير الذكاء الاصطناعي لاهداف التنمية المستدامة واشراك القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية الكبرى.
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثيو ميلر في بيان صحفي مساء امس السبت إن "ذلك جاء خلال اتصال هاتفي اجراه بلينكن مع الامين العام للامم المتحدة انتونيو غوتيريش بحثا فيه التحضيرات الجارية لاجتماعات الدورة ال78 للجمعية العامة للامم المتحدة التي تبدأ اعمالها رسميا يوم الثلاثاء المقبل".
وأضاف أن "بلينكن وغوتيريش ناقشا ايضا جملة من القضايا من ضمنها مبادرة الحبوب عبر البحر الاسود والحرب الروسية غير المبررة ضد اوكرانيا والوضع في هاييتي".
واوضح ميلر أن الجانبين بحثا كذلك اولويات الولايات المتحدة خلال الاجتماعات المقبلة للجمعية العامة وتشمل تعزيز المبادىء الاساسية لميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان واصلاح الامم المتحدة لمواجهة تحديات القرن ال21 وجهود تحقيق اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة.(النهاية)
ا م م / م خ
MENAFN17092023000071011013ID1107083622
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