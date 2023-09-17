بهمة وأمل..طلبة الصف الأول الابتدائي يقطعون خطوتهم الأولى على طريق العلم في مستهل عامهم الدراسي الأول

بهمة وأمل..طلبة الصف الأول الابتدائي يقطعون خطوتهم الأولى على طريق العلم في مستهل عامهم الدراسي الأول
التاريخ
9/17/2023 4:26:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من فيصل الخميلي (حدث مصور)
الكويت - 17 - 9 (كونا) -- بعيون مفعمة بالتفاؤل والأمل استهل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي عامهم الدراسي الأول صباح اليوم الأحد بهمة عالية للمضي قدما في أولى خطوات طريق العلم والمعرفة.
وبأجواء ملأى بالنشاط والفرحة استقبلت المدارس الطلبة الجدد وسط رعاية فائقة وعناية خاصة بغية كسر حاجز الخوف أو الخجل لديهم في مستهل عامهم الدراسي الأول. (النهاية) ف ر / ا ع ب
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