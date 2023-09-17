بهمة وأمل..طلبة الصف الأول الابتدائي يقطعون خطوتهم الأولى على طريق العلم في مستهل عامهم الدراسي الأول

الكويت - 17 - 9 (كونا) -- بعيون مفعمة بالتفاؤل والأمل استهل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي عامهم الدراسي الأول صباح اليوم الأحد بهمة عالية للمضي قدما في أولى خطوات طريق العلم والمعرفة. وبأجواء ملأى بالنشاط والفرحة استقبلت المدارس الطلبة الجدد وسط رعاية فائقة وعناية خاصة بغية كسر حاجز الخوف أو الخجل لديهم في مستهل عامهم الدراسي الأول. (النهاية) ف ر / ا ع ب

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