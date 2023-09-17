إدارة الأزمات ينفّذ التمرين الوطني درب الأمان (3) غدا الاثنين

إدارة الأزمات ينفّذ التمرين الوطني درب الأمان (3) غدا الاثنين
التاريخ
9/17/2023 4:26:05 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 17 أيلول (بترا) - تبدأ يوم غدٍ الاثنين، فعاليات التمرين الوطني درب الأمان ( 3 )، الذي ينفذه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على مدار يومين، للوقوف على مدى استعداد وجاهزية المؤسسات العامة والخاصة للتعامل مع الزلازل وتداعياتها.
ويأتي التمرين لاختبار القدرات الوطنية في عمليات الاستجابة والإنقاذ والتأكد من منعة البنى التحتية الحيوية وآليات استقبال وتوزيع المساعدات وتحديث قواعد البيانات ذات العلاقة، وكذلك التعامل مع الرسائل التوعوية وقت وقوع الزلازل، بما يضمن إدامة الحياة اليومية خلال وبعد وقوع الزلازل.
ويرافق التمرين عمليات إخلاء وإنقاذ وإغلاقات وإطلاق صافرات إنذار وحضور أمني في عدة مناطق حوالي الساعة العاشرة صباحاً، دون التأثير على سير الحياة العامة.
--(بترا)
ل م/أ م
17/09/2023 11:06:36
MENAFN17092023000117011021ID1107083619
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