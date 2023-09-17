إدارة الأزمات ينفّذ التمرين الوطني درب الأمان (3) غدا الاثنين

عمان 17 أيلول (بترا) - تبدأ يوم غدٍ الاثنين، فعاليات التمرين الوطني درب الأمان ( 3 )، الذي ينفذه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على مدار يومين، للوقوف على مدى استعداد وجاهزية المؤسسات العامة والخاصة للتعامل مع الزلازل وتداعياتها.

ويأتي التمرين لاختبار القدرات الوطنية في عمليات الاستجابة والإنقاذ والتأكد من منعة البنى التحتية الحيوية وآليات استقبال وتوزيع المساعدات وتحديث قواعد البيانات ذات العلاقة، وكذلك التعامل مع الرسائل التوعوية وقت وقوع الزلازل، بما يضمن إدامة الحياة اليومية خلال وبعد وقوع الزلازل.

ويرافق التمرين عمليات إخلاء وإنقاذ وإغلاقات وإطلاق صافرات إنذار وحضور أمني في عدة مناطق حوالي الساعة العاشرة صباحاً، دون التأثير على سير الحياة العامة.

--(بترا)

ل م/أ م

17/09/2023 11:06:36