قطاعات تجارية جديدة تطالب بتحديد ساعات العمل لمحالهم بالعاصمة

عمان 17 أيلول (بترا)- دعا ممثلو أربعة قطاعات تجارية جديدة خلال جلسة عصف ذهني نظمتها غرفة تجارة عمان بمقرها، بتحديد ساعات لإغلاق المحال التجارية بالعاصمة عمان طيلة أيام السنة، دون قيود على مواعيد فتح المحال التجارية.

وكانت قطاعات تجار ومنتجي الأثاث والسجاد والكهربائيات والإلكترونيات ومصنعي القرطاسية والمكتبات والأجهزة المكتبية ومنتجي المواد المنزلية، اتفقوا خلال لقاء سابق للغرفة على تحديد ساعات لإغلاق المحال التجارية بالعاصمة طيلة أيام السنة، مع منحهم الحرية في ساعة فتحها.

ومثل الحضور خلال الجلسة التي جاءت لمناقشة نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته الغرفة بخصوص تحديد ساعات العمل بالعاصمة عمان، قطاعات الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات والصحة والأدوية ومستلزماتها في غرفة تجارة الأردن، ورؤساء نقابات تُجّار الألبسة والأقمشة والأحدية، وأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، وتجار مواد التجميل والاكسسوارات وتجار الألعاب وأعضاء الهيئة العامة لهذه النقابات.

وأكد غالبية الحضور أن تنظيم أوقات دوام المحال التجارية سينعكس إيجاباً على الحياة الاجتماعية لأصحاب العمل والعاملين لديهم، لافتين إلى أن تحديد ساعات العمل له آثار اقتصادية إيجابية، وينعكس على تخفيض الكلف التشغيلية للمحال التجارية.

وحسب بيان للغرفة، اليوم الأحد، توافق الحضور على عدم تحديد بداية ساعات العمل للفترة الصباحية لطبيعة وخصوصية كل قطاع تجاري، وارتباطه باحتياجات المواطن وموظفي القطاع العام والخاص، مشددين على أهمية إجراء استطلاع أو استفتاء إلكتروني يشمل جميع أعضاء الهيئة العامة بعد الانتهاء من الجلسات الحوارية، يشارك ممثلو القطاعات التجارية ورؤساء النقابات التجارية بوضع أسئلته، مع الأخذ بعين الاعتبار وزن وخصوصية كل قطاع.

ولفتوا إلى أن الحركة التجارية في بعض المحال التجارية وفي مناطق جغرافية محددة تنشط في ساعات الليل فقط، مطالبين بإيجاد حلول جذرية بالتزامن مع قرار تحديد ساعات العمل لوقف نشاطات البسطات المنتشرة في الأسواق، ومعالجة قضية الطرود البريدية والتسويق الإلكتروني قانونيا، لضمان العدالة في التطبيق.

وشدد الحضور على ضرورة أن يشمل تحديد ساعات الدوام جميع القطاعات التجارية، في حال صدور قرار بذلك، بما في ذلك المحال التجارية داخل" المولات" دون إعطائهم ساعات إضافية عن موعد الإغلاق الذي سيتم اعتماده، بالإضافة لضمان تطبيق القرار في حال تنفيذه على الجميع دون استثناء.

وبحث اللقاء عطلة يوم الجمعة من خلال دراسة منفصلة تراعي طبيعة وخصوصية كل قطاع تجاري.

ولفت بعض الحضور إلى ضرورة مراعاة المواسم والأعياد وشهر رمضان المبارك، وإيجاد آليات تضمن استمرار عمل المحال التجارية دون تحديد ساعات الدوام، ورأى آخرون ضرورة اختيار يوم في الأسبوع يُترك للتاجر حرية الفتح والإغلاق دون قيود.

‎من جهته، أكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، حرص الغرفة على لقاء جميع القطاعات التجارية للوقوف على آرائهم ومقترحاتهم وردود الفعل إزاء نتائج الاستطلاع الذي أجرته الغرفة بشأن تحديد ساعات الدوام، والذي يظهر أن الغالبية ترحب بالمقترح.

‎ولفت إلى أن الغرفة التقت في وقت سابق أربعة قطاعات تجارية، وتوافق ممثلوها وغالبية أعضاء الهيئة العامة من الحضور على تحديد ساعات لإغلاق المحال التجارية بالعاصمة عمان، طيلة أيام السنة.

‎وأوضح أن الغرفة مستمرة في عقد الجلسات مع بقية القطاعات والاستماع لأكبر عدد من وجهات النظر، للوصول إلى توافق مع القطاعات ثم الخروج بقرار وتوصية تكون في مصلحة القطاع التجاري والخدمي.

وأكد أن الغرفة بالتنسيق مع ممثلي القطاعات والنقابات التجارية ستجري استطلاع رأي إلكترونيا، سيتم تعميمه على أعضاء الهيئة العامة للحصول على تغذية راجعة حول رأيهم في تحديد ساعات العمل.

‎وبين أن الغرفة سبق أن أجرت دراسة حول تحديد ساعات العمل، وبناء على طلب عدد من النقباء في قطاعات تجارية تم إجراء الاستطلاع الأخير بشكل أوسع، حيث شمل مختلف القطاعات بما فيها المطاعم والمقاهي والهايبر ماركت.

‎وأشار الحاج توفيق، إلى أن تحديد ساعات عمل بعض القطاعات، من شأنه تنشيط عمل قطاعات أخرى، منها المنشآت السياحية والمطاعم والمقاهي.

وكانت دراسة أجرتها غرفة تجارة عمّان، أوصت بإصدار نظام لتحديد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية في العاصمة، بما يتناسب مع مصلحة ومتطلبات القطاع.

واستطلعت الدراسة التي أعدتها إدارة السياسات والدراسات في الغرفة، رأي 3 آلاف من أصحاب المحال التجارية، يتوزعون على 18 مهنة وقطاعا، لتحديد ساعات فتح وإغلاق المنشآت التجارية في 19 منطقة جغرافية، داخل حدود العاصمة.

--(بترا)

س ص/أ م/ ف ج

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17/09/2023 11:05:35