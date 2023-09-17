مستوطنون متطرفون يؤدون طقوسا تلمودية بأحياء القدس القديمة ويقتحمون الأقصى

مستوطنون متطرفون يؤدون طقوسا تلمودية بأحياء القدس القديمة ويقتحمون الأقصى
التاريخ
9/17/2023 4:26:02 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 17 أيلول (بترا) - أدى مستوطنون متطرفون إسرائيليون اليوم الأحد، طقوسا تلمودية استفزازية في عدد من أحياء وشوارع البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، في الوقت الذي اقتحموا فيه باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم.
وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) في رام الله، إن مستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في طريق الوادي أحد الطرق المؤدية للمسجد الأقصى، ونفذوا رقصات استفزازية، لافتين الى أن العشرات منهم أدوا تلك الطقوس في طريق بابي السلسلة وحطة.
كما اقتحم مئات المستوطنين صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى، فيما أفرغت قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلين والمرابطين فيه، واعتقال عدد من المتواجدين في الباحات بذريعة الأعياد اليهودية.
إلى ذلك، حذر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، من نوايا سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفرض واقع جديد ينتهك الوضع التاريخي القانوني للمسجد الأقصى المبارك، عبر استغلال "الأعياد اليهودية"، لتكثيف وزيادة الاقتحامات.
وأضاف الهباش، في بيان اليوم، أن محاولات المستوطنين إقامة طقوس تلمودية داخل الأقصى، يهدف إلى فرض التقسيم الزماني والمكاني كأمر واقع، مؤكدا أن تدنيس المسجد الأقصى والاعتداء على حرمته، وقدسيته هو بمثابة حرب دينية على المسلمين، وانتهاك لقدسية المسجد، كما تؤكد الشرعية والقرارات الدولية.
ودعا الى تكثيف الرباط في المسجد الأقصى، مطالبا شعوب العالم الإسلامي وحكوماته بدعم صمود المقدسيين ومؤازرتهم في هذه المعركة بكل الوسائل، كذلك طالب المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته والقيام بواجبه الأخلاقي والقانوني والدفاع عن قراراته التي تنتهكها دولة الاحتلال في الصباح والمساء دون أي رادع أو حسيب.
--(بترا)
م . ف/ أ أ
17/09/2023 10:56:57
MENAFN17092023000117011021ID1107083617
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