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مستوطنون متطرفون يؤدون طقوسا تلمودية بأحياء القدس القديمة ويقتحمون الأقصى

9/17/2023 4:26:02 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 17 أيلول (بترا) - أدى مستوطنون متطرفون إسرائيليون اليوم الأحد، طقوسا تلمودية استفزازية في عدد من أحياء وشوارع البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، في الوقت الذي اقتحموا فيه باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم.
وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) في رام الله، إن مستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في طريق الوادي أحد الطرق المؤدية للمسجد الأقصى، ونفذوا رقصات استفزازية، لافتين الى أن العشرات منهم أدوا تلك الطقوس في طريق بابي السلسلة وحطة.
كما اقتحم مئات المستوطنين صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى، فيما أفرغت قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلين والمرابطين فيه، واعتقال عدد من المتواجدين في الباحات بذريعة الأعياد اليهودية.
إلى ذلك، حذر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، من نوايا سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفرض واقع جديد ينتهك الوضع التاريخي القانوني للمسجد الأقصى المبارك، عبر استغلال "الأعياد اليهودية"، لتكثيف وزيادة الاقتحامات.
وأضاف الهباش، في بيان اليوم، أن محاولات المستوطنين إقامة طقوس تلمودية داخل الأقصى، يهدف إلى فرض التقسيم الزماني والمكاني كأمر واقع، مؤكدا أن تدنيس المسجد الأقصى والاعتداء على حرمته، وقدسيته هو بمثابة حرب دينية على المسلمين، وانتهاك لقدسية المسجد، كما تؤكد الشرعية والقرارات الدولية.
ودعا الى تكثيف الرباط في المسجد الأقصى، مطالبا شعوب العالم الإسلامي وحكوماته بدعم صمود المقدسيين ومؤازرتهم في هذه المعركة بكل الوسائل، كذلك طالب المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته والقيام بواجبه الأخلاقي والقانوني والدفاع عن قراراته التي تنتهكها دولة الاحتلال في الصباح والمساء دون أي رادع أو حسيب.
--(بترا)
م . ف/ أ أ
17/09/2023 10:56:57

MENAFN17092023000117011021ID1107083617

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