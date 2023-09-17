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الأمم المتحدة: ارتفاع ضحايا الفيضانات في ليبيا إلى حوالي 11 ألفا

9/17/2023 4:26:00 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 أيلول (بترا)- ارتفعت حصيلة ضحايا فيضانات مدينة درنة شرقي ليبيا إلى 11300، وما زال 10100 في عداد المفقودين وفق ما أعلنت الأمم المتحدة اليوم الأحد، نقلا عن الهلال الأحمر الليبي.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الفيضانات أودت بحياة 170 شخصا في أماكن أخرى شرق ليبيا خارج درنة، مشيرا إلى أن طواقم البحث والإنقاذ تعمل للعثور على ناجين".
وأضاف أنه بعد مرور نحو أسبوع على الإعصار دانيال الذي ضرب شمال شرق ليبيا، "لا يزال الوضع الإنساني قاتما وخاصة في درنة".
وذكر التقرير أن المدينة تعاني من مشكلة حادة فيما يتعلق بمياه الشرب، حيث أصيب 55 طفلا على الأقل بالتسمم لشربهم المياه الملوثة.
وفي المناطق المحيطة التي شهدت سنوات من النزاعات المسلحة، حذرت الأمم المتحدة من مخاطر الألغام الأرضية التي جرفتها مياه الفيضانات من مكان إلى آخر، وتهدد المدنيين الذين يتنقلون سيرا على الأقدام.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م
17/09/2023 10:33:07

MENAFN17092023000117011021ID1107083616

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