الأمم المتحدة: ارتفاع ضحايا الفيضانات في ليبيا إلى حوالي 11 ألفا

الأمم المتحدة: ارتفاع ضحايا الفيضانات في ليبيا إلى حوالي 11 ألفا
التاريخ
9/17/2023 4:26:00 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 17 أيلول (بترا)- ارتفعت حصيلة ضحايا فيضانات مدينة درنة شرقي ليبيا إلى 11300، وما زال 10100 في عداد المفقودين وفق ما أعلنت الأمم المتحدة اليوم الأحد، نقلا عن الهلال الأحمر الليبي.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الفيضانات أودت بحياة 170 شخصا في أماكن أخرى شرق ليبيا خارج درنة، مشيرا إلى أن طواقم البحث والإنقاذ تعمل للعثور على ناجين".
وأضاف أنه بعد مرور نحو أسبوع على الإعصار دانيال الذي ضرب شمال شرق ليبيا، "لا يزال الوضع الإنساني قاتما وخاصة في درنة".
وذكر التقرير أن المدينة تعاني من مشكلة حادة فيما يتعلق بمياه الشرب، حيث أصيب 55 طفلا على الأقل بالتسمم لشربهم المياه الملوثة.
وفي المناطق المحيطة التي شهدت سنوات من النزاعات المسلحة، حذرت الأمم المتحدة من مخاطر الألغام الأرضية التي جرفتها مياه الفيضانات من مكان إلى آخر، وتهدد المدنيين الذين يتنقلون سيرا على الأقدام.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م
17/09/2023 10:33:07
MENAFN17092023000117011021ID1107083616
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