عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

القدس المحتلة 17 أيلول (بترا) - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة ،بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها في محيط المسجد الأقصى، وأعاقت وصول المصلين المسلمين إلى باحات المسجد الأقصى، كما أعاقت دخول المواطنين وطلبة المدارس إلى باحاته.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان صحفي، بأنه منذ ساعات الصباح شرعت قوات الاحتلال بإدخال أعداد كبيرة من المستوطنين إلى باحات الأقصى بشكل استفزازي، بالتزامن مع الاعتداء على المصلين ومنع دخول من تقل أعمارهم عن 50 عاما.

وأضافت أن شرطة الاحتلال تعمل على إفراغ ساحات الأقصى من المصلين، وتم إخراج ما يقارب 15 شخصا حتى اللحظة.

كما أعاقت قوات الاحتلال دخول طلبة المدارس الشرعية الدارسين داخل باحات المسجد الأقصى وقامت بالتدقيق في هوياتهم وتفتيش حقائبهم المدرسية، واعتقلت قبل قليل شابين تواجدا في باحات الأقصى، لم تعرف هويتهما بعد، ونشرت مئات الجنود على أبواب الأقصى المبارك وحولت مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية ونشرت المئات من عناصرها في مختلف أحياء المدينة.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع بدء الأعياد اليهودية، حيث تعمد سلطات الاحتلال على تسهيل وصول المستوطنين إلى باحات المسجد وتعرقل وتمنع دخول المسلمين.

--(بترا)

م . ف/أ م / س س

17/09/2023 10:13:04