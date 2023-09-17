عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى
التاريخ
9/17/2023 4:25:58 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 17 أيلول (بترا) - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة ،بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها في محيط المسجد الأقصى، وأعاقت وصول المصلين المسلمين إلى باحات المسجد الأقصى، كما أعاقت دخول المواطنين وطلبة المدارس إلى باحاته.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان صحفي، بأنه منذ ساعات الصباح شرعت قوات الاحتلال بإدخال أعداد كبيرة من المستوطنين إلى باحات الأقصى بشكل استفزازي، بالتزامن مع الاعتداء على المصلين ومنع دخول من تقل أعمارهم عن 50 عاما.
وأضافت أن شرطة الاحتلال تعمل على إفراغ ساحات الأقصى من المصلين، وتم إخراج ما يقارب 15 شخصا حتى اللحظة.
كما أعاقت قوات الاحتلال دخول طلبة المدارس الشرعية الدارسين داخل باحات المسجد الأقصى وقامت بالتدقيق في هوياتهم وتفتيش حقائبهم المدرسية، واعتقلت قبل قليل شابين تواجدا في باحات الأقصى، لم تعرف هويتهما بعد، ونشرت مئات الجنود على أبواب الأقصى المبارك وحولت مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية ونشرت المئات من عناصرها في مختلف أحياء المدينة.
وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع بدء الأعياد اليهودية، حيث تعمد سلطات الاحتلال على تسهيل وصول المستوطنين إلى باحات المسجد وتعرقل وتمنع دخول المسلمين.
--(بترا)
م . ف/أ م / س س
17/09/2023 10:13:04
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