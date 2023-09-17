منتخب السلة يخوض أولى مبارياته في البطولة الأسيوية بالدوحة



الدوحة 17 أيلول (بترا)- تنطلق في الدوحة، مساء اليوم الأحد ، فعاليات النّسخة السابعة للبطولة الآسيويَّة لكرة السلة تحت 16 عاما ، بمشاركة 15دولة من بينها الأردن .

وتستمر البطولة الأسيوية المؤهلة إلى كأس العالم تحت 18 سنة، حتى 24 الحالي ،حيث تم تقسيم المنتخبات المشاركة، إلى أربع مجموعات، وحل الأردن في المجموعة الثالثة التي تضم كذلك منتخبات نيوزيلندا، وكوريا الجنوبية، والبحرين، فيما تضم المجموعة الأولى مُنتخبات، أستراليا (حامل اللقب)، والهند، ولبنان وسريلانكا، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات قطر الدولة المضيفة ومُنتخبات: إيران، واليابان، والسعودية، أما المجموعة الرابعة، فتضم مُنتخبات الفلبين، والصين، وماليزيا، وكازاخستان.

وسيخوض منتخب الأردن أولى مبارياته في صالة الغرافة بعد ظهر اليوم، حيث يلاقي منتخب البحرين ضمن مُباريات المجموعة الثالثة، وفي ذات المجموعة، يلتقي مُنتخبا كوريا الجنوبية ونيوزيلندا في صالة الريان.

وأعلن الاتحاد القطري لكرة السلة، عبر موقعه الإلكتروني، أن منتخب قطر سيفتتحُ مشوارَه في النّسخة السابعة للبطولة الآسيويَّة لكرة السلة تحت 16 عاما بمواجهة المُنتخب السعودي مساء اليوم، في أولى مُباريات المُنتخبَين بالمجموعة الثانية، على أن يلتقي اليوم في نفس المجموعة مُنتخبَا إيران واليابان.

ويفتتح مُنتخبا أستراليا والهند شريط المُباريات عصر اليوم بمواجهة ضمن مُباريات المجموعة الأولى، بينما تلتقي لبنان مع سريلانكا بصالة الغرافة ضمن مُباريات ذات المجموعة، في حين يلتقي منتخب كازاخستان مع ماليزيا مساءً في صالة الريان، ضمن مُباريات المجموعة الرابعة، وفي نفس المجموعة تلتقي الصين مع الفلبين في نفس التوقيت بصالة الريان.

وقال رئيس الاتحاد القطري لكرة السلة، محمد سعد المغيصيب، إنَّ بطولة كأس آسيا لكرة السلة تحت 16عاما ، هي أول بطولة يستضيفها اتحاد السلة بعد فوزه بشرف تنظيم بطولة كأس العالم قطر 2027، مُشيرًا إلى أنَّ الاتحاد سيقوم خلال السنوات المقبلة بتنظيم العديد من البطولات التي ستكون لها شأن في الترويج لاستضافة قطر كأسَ العالم للمرة الأولى في مِنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يشار ان هذه المرة الثانية على التوالي التي يستضيف فيها اتحاد السلة القطري، بطولةَ كأس آسيا تحت 16 عاما .

--(بترا)

خ خ /اص / س س

17/09/2023 09:01:14