واشنطن : لا مؤشرات تدعم ما أعلنته إيران بشأن احتجاز ناقلتي نفط

واشنطن 17 أيلول( بترا ) - أكدت الولايات المتحدة،امس السبت ،عدم وجود أي مؤشرات تدعم ما أعلنته إيران بشأن احتجاز ناقلتي نفط في مياه الخليج ، بحسب واشنطن بوست .

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد أعلن مساء الجمعة، بأن "القوات البحرية في الحرس الثوري احتجزت سفينتين خلال اليومين الماضيين".

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض طلب عدم كشف هويته، إن لا مؤشرات تدل على حصول ذلك ، ولا علم لنا باحتجاز ناقلات نفطية في مياه دولية، حيث أن القوات البحرية الأميركية وبالتنسيق مع شركائنا في التحالف متمركزة للمساعدة في تأمين ممرات الشحن الدولية وحرية الملاحة في الخليج".

وكان التلفزيون الإيراني قد نقل عن القائد في الحرس الثوري محمد شريف شير علي، قوله إن ناقلتي النفط ترفعان علمي بنما وتنزانيا، وكانتا تنقلان أكثر من 1,5 مليون لتر من النفط والغاز الإيراني.

وقال إن الحرس الثوري اقتاد السفينتين إلى ميناء مدينة" ماهشهر "، في جنوب غرب البلاد، مشيرا إلى توقيف 37 شخصا من الطاقمين وتسليمهم إلى السلطات القضائية في المدينة الإيرانية.

--(بترا)

ب خ /اص / س س

17/09/2023 08:18:54