واشنطن : لا مؤشرات تدعم ما أعلنته إيران بشأن احتجاز ناقلتي نفط

واشنطن : لا مؤشرات تدعم ما أعلنته إيران بشأن احتجاز ناقلتي نفط
التاريخ
9/17/2023 4:25:56 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
واشنطن 17 أيلول( بترا ) - أكدت الولايات المتحدة،امس السبت ،عدم وجود أي مؤشرات تدعم ما أعلنته إيران بشأن احتجاز ناقلتي نفط في مياه الخليج ، بحسب واشنطن بوست .
وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد أعلن مساء الجمعة، بأن "القوات البحرية في الحرس الثوري احتجزت سفينتين خلال اليومين الماضيين".
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض طلب عدم كشف هويته، إن لا مؤشرات تدل على حصول ذلك ، ولا علم لنا باحتجاز ناقلات نفطية في مياه دولية، حيث أن القوات البحرية الأميركية وبالتنسيق مع شركائنا في التحالف متمركزة للمساعدة في تأمين ممرات الشحن الدولية وحرية الملاحة في الخليج".
وكان التلفزيون الإيراني قد نقل عن القائد في الحرس الثوري محمد شريف شير علي، قوله إن ناقلتي النفط ترفعان علمي بنما وتنزانيا، وكانتا تنقلان أكثر من 1,5 مليون لتر من النفط والغاز الإيراني.
وقال إن الحرس الثوري اقتاد السفينتين إلى ميناء مدينة" ماهشهر "، في جنوب غرب البلاد، مشيرا إلى توقيف 37 شخصا من الطاقمين وتسليمهم إلى السلطات القضائية في المدينة الإيرانية.
--(بترا)
ب خ /اص / س س
17/09/2023 08:18:54
MENAFN17092023000117011021ID1107083613
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.