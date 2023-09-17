طقس معتدل حتى الأربعاء

عمان 17 أيلول (بترا)-تكون الأجواء اليوم الأحد، معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء ، معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء الثلاثاء، معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 15 وفي مرتفعات الشراة 27 - 14، وفي مناطق البادية 36 - 20، وفي مناطق السهول 30 - 18، وفي الأغوار الشمالية 38 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 38 - 26، وفي البحر الميت 38 - 25، وفي خليج العقبة 38 - 25 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/اص / س س

17/09/2023 07:36:39