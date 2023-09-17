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صورة نادرة للزعيم وملك الترسو بمناسبة مرور 40 عامًا على فيلم الغول

9/17/2023 4:25:28 AM
(MENAFN- Youm7) يمر اليوم الأحد، 40 عامًا على "الغول"، حيث عرض الفيلم لأول مرة في 17 سبتمبر 1983، وما زال الفيلم يشاهده الجميع وقت عرضه على شاشات التليفزيون كأنهم يشاهدونه لأول مرة لما فيه من مبارزة فنية رائعة بين نجومه وهم فريد شوقى ونيللى والزعيم عادل إمام ، ومن الصور النادرة للفيلم ملك التيرسو فريد شوقى وهو يقبل رأس الزعيم عادل إمام في كواليس تصوير الفيلم.

وفيلم "الغول" من بطولة عادل إمام، نيللى، فريد شوقى، وحاتم ذو الفقار، تأليف وحيد حامد، إخراج سمير سيف.

وتدور الأحداث حول "عادل" صحفى شاب، يتردد بصفة مستمرة على أحد البارات، وهناك تقع أمامه إحدى جرائم القتل، ولكن يتمكن الجانى من الهرب من العقاب نظرا لسطوة ونفوذ أبيه رجل الأعمال فهمى الكاشف، ولكن عادل ينجح فى الوصول للشاهدة الوحيدة ويقنعها بتقديم أقوالها أمام المحكمة، وفى نفس الوقت يقع فى غرام "مشيرة" ابنة فهمى الكاشف، والتى تساعده فى الوصول للحقيقة، ولكن يتمكن فهمى الكاشف من إنقاذ ابنه مرة أخرى، فيصاب عادل بالإحباط ويقوم بقتله وسط رجاله.


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