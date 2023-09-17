صورة نادرة للزعيم وملك الترسو بمناسبة مرور 40 عامًا على فيلم الغول

وفيلم "الغول" من بطولة عادل إمام، نيللى، فريد شوقى، وحاتم ذو الفقار، تأليف وحيد حامد، إخراج سمير سيف.

وتدور الأحداث حول "عادل" صحفى شاب، يتردد بصفة مستمرة على أحد البارات، وهناك تقع أمامه إحدى جرائم القتل، ولكن يتمكن الجانى من الهرب من العقاب نظرا لسطوة ونفوذ أبيه رجل الأعمال فهمى الكاشف، ولكن عادل ينجح فى الوصول للشاهدة الوحيدة ويقنعها بتقديم أقوالها أمام المحكمة، وفى نفس الوقت يقع فى غرام "مشيرة" ابنة فهمى الكاشف، والتى تساعده فى الوصول للحقيقة، ولكن يتمكن فهمى الكاشف من إنقاذ ابنه مرة أخرى، فيصاب عادل بالإحباط ويقوم بقتله وسط رجاله.