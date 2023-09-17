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ذكرى ميلاد عزيزة أمير.. عشقت الفن وقدمت كل شىء أنتجت ومثلت وكتبت وأخرجت

9/17/2023 4:25:28 AM
(MENAFN- Youm7) تحل اليوم الأحد، ذكرى الفنانة عزيزة أمير ، ولدت فى 17 ديسمبر من عام 1901، اسمها الحقيقى مفيدة محمد غانم وتوفى والدها بعد ولادتها بأيام، وقضت طفولتها فى الإسكندرية، ثم انتقلت إلى حى السيدة زينب والتحقت بالمدرسة لكنها لم تكمل تعليمها.

أحبت الأدب والفن وترددت على المسارح واستوديوهات السينما، وخلال رحتلها إلى أوروبا تعرفت على المخرج العالمى دافيدوارك جريفيت مؤسس السينما فى هوليود، وعرض عليها الظهور فى أحد أفلامه العالمية، إلا أنها عادت لمصر ولم تتمكن من المشاركة فى الفيلم.

كانت نجمة مسرحية بعد تنقلها بين عدد من الفرق المسرحية
منها فرقة نجيب الريحانى، صنعت أول فيلم مصرى باسم "ليلى" وكان أول فيلم مصرى صامت عام 1926 ونجح نجاحاً كبيراً، وبعده قدمت فيلم بنت النيل
ولم تكتف بانتجه فقط بل قامت بإخراجه وعرض عام 1929.


انتجت ومثلت وكتبت واخرجت وحتى مارست مهنة المونتاج كانت مؤسسة سينمائية مستقلة بذاتها فى بدايات صعبة لم يتجرأ احد ان يخوضها، أسست شركة إنتاج سينمائى أطلقت عليها اسم إيزيس وأنتجت نحو 25 فيلماً وفى بداية الثلاثينيات أنتجت وأخرجت فيلم "كفرى عن خطيئتك" ولم ينجح و توقفت عن الإنتاج لمدة 3 سنوات ثم عادت بفيلم "بسلامته عاوز يتجوز" مع نجيب الريحانى عام 1936، وبعدها قدمت العديد من الأعمال


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