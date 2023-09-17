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القائمة الكاملة لفيلم عصابة عظيمة لإسعاد يونس

9/17/2023 4:25:28 AM
(MENAFN- Youm7) يواصل المخرج وائل إحسان تصوير فيلم "عصابة عظيمة " بطولة النجمة القديرة إسعاد يونس وكريم عفيفى ومحمد محمود، حيث من من المقرر أن ينتهى تصوير الفيلم خلال الفترة المقبلة وتحديدًا في موسم راس السنة المقبل، حيث انتهى المخرج من تصوير عدد من المشاهد الفترة المقبلة، وهو يدور في إطار من الكوميديا والتشويق.

وتدور أحداث الفييلم حول إسعاد يونس التي تقدم شخصية والدة كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة، ويتفق الثنائي على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة، فيلم عصابة عظيمة من تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل إحسان، ومن بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي ورنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد.

وعلى جانب آخر تصدرت النجمة إسعاد يونس غلاف عدد سبتمبر 2023 من مجلة "فوج العربية" بعنوان "ملكة الكوميديا"، وبإطلالة فاخرة وإكسسوار مرصع بالجواهر منحها لمسة ملكية تحدثت مع المجلة عن مسيرتها الفنية والسر وراء قولها "أنا أجمل بنت فى مصر" حيث أشارت إلى أنها تحاول أن تساعد المرأة على التحرر من القالب الضيق الذى توضع فيه حين تبلغ الأربعين.




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