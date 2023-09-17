ابنة أسامة أنور عكاشة: مكتبة أبى مليئة بأعمالٍ لم تعرض بعد

وأكدت "عكاشة" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنها مطمئنة لرؤية المخرج خالد يوسف لفيلم "الإسكندرانى" قائلة: "عشان عارفة إمكانية خالد يوسف الفنية ورغبته فى الحفاظ على رؤية الكاتب أسامة أنور عكاشة"، والذى حرص على توجيه الدعوة لها لحضور التصوير والاطلاع على كل ما هو جديد يخص العمل.

فيلم "الاسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف ويشارك فى بطولته حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف .

وكان قد قال المخرج خالد يوسف خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن الفيلم: أحمد العوضي فاجأني بأدائه في الدور ، فقد قدم مستوي عالي جداً من التمثيل ، فنحن اليوم في اليوم الثالث من تصوير الفيلم وحقيقي تفاجأت به، خاصة أن هذا الفيلم هو التجربة السينمائية الأولي

للعوضي ، وأنا أتوقع أنه سيكون بطل مهم جداً في تاريخ السينما المصرية ، وأحمد العوضي كنت أفكر فيه

من وقت سره الباتع ولكنه كان مشغول حينها بمسلسله ، فكان لي الشرف أن أقدم لأول مرة في السينما.