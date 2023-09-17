طريقة عمل الجبنة البيضاء فى منزلك.. مكوناتها سهلة وغير مكلفة
التاريخ
9/17/2023 4:25:25 AM
(MENAFN- Youm7) تعتبر الجبنة البيضاء من الأطعمة المحبوبة بشكل كبير لدى الأطفال والكبار، يمكن تناولها في وجبات الإفطار أو العشاء، لذا يستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية طريقة عمل الجبنة البيضاء على طريقة الشيف مي صيام بمكونات سهلة وسريعة، وتصلح أن تُقدَّم سندوتشات مع قطع الخيار أو الطماطم.
طريقة عمل الجبنة البيضاء
طريقة عمل الجبنة البيضاء: المكونات:
3 كيلو لبن
3
نقاط
منفحة
طريقة تحضير الجبنة البيضاء:
ملح
أحضري إناء ثم قومي بوضع اللبن على النار ويترك قليلاً حتى يهدأ
ثم قومي بوضع المنفحة والملح
ثم قومي بتغطية الخليط 10 دقائق حتى يفصل الشرش
ثم تقطع مربعات وتحفظ في الثلاجة
ويمكن للجبنة البيضاء أن تقدم في وجبات الفطار الخاصة باللانش بوكس الخاص بأولادك وتعتبر من الوجبات الخفيفة التي يمكن تقديمها مع شرائح الخيار والزيتون.
طريقة تحضير الجبنة البيضاء
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