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طريقة عمل الجبنة البيضاء فى منزلك.. مكوناتها سهلة وغير مكلفة

9/17/2023 4:25:25 AM
(MENAFN- Youm7) تعتبر الجبنة البيضاء من الأطعمة المحبوبة بشكل كبير لدى الأطفال والكبار، يمكن تناولها في وجبات الإفطار أو العشاء، لذا يستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية طريقة عمل الجبنة البيضاء على طريقة الشيف مي صيام بمكونات سهلة وسريعة، وتصلح أن تُقدَّم سندوتشات مع قطع الخيار أو الطماطم.


طريقة عمل الجبنة البيضاء


طريقة عمل الجبنة البيضاء: المكونات:

3 كيلو لبن

3
نقاط
منفحة


ملح

طريقة تحضير الجبنة البيضاء:


أحضري إناء ثم قومي بوضع اللبن على النار ويترك قليلاً حتى يهدأ

ثم قومي بوضع المنفحة والملح


ثم قومي بتغطية الخليط 10 دقائق حتى يفصل الشرش

ثم تقطع مربعات وتحفظ في الثلاجة

ويمكن للجبنة البيضاء أن تقدم في وجبات الفطار الخاصة باللانش بوكس الخاص بأولادك وتعتبر من الوجبات الخفيفة التي يمكن تقديمها مع شرائح الخيار والزيتون.



طريقة تحضير الجبنة البيضاء



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