7 ألوان أساسية استخدمتها علامات الأزياء العالمية فى أسابيع الموضة لشتاء 2024

7 ألوان أساسية استخدمتها علامات الأزياء العالمية فى أسابيع الموضة لشتاء 2024
التاريخ
9/17/2023 4:25:25 AM
(MENAFN- Youm7) قدمت أسابيع الموضة الأربعة لخريف وشتاء 2023/2024 لوحة ألوان مبتكرة وجريئة تتجاوز حدود الزمان والمكان والهوية. عرضت أسابيع نيويورك ولندن وميلانو وباريس مجموعة واسعة من الألوان والدرجات، حيث قدمت خيارات متنوعة لإنشاء ملابس عصرية لهذا الموسم.
قدم أسبوع الموضة في لندن مجموعة من الألوان التي تجمع بين الألوان النابضة بالحياة والمبهجة مع الألوان الأساسية والراقية والخالدة، فيما تميزت عروض نيويورك بمجموعة من الألوان الحيوية والحديثة، إلى جانب إعادة تفسير النغمات الكلاسيكية. واقترحت عروض ميلانو مزيجًا من الألوان المحايدة والداكنة، مع لمسات من الألوان الزاهية والمشرقة. وقدمت عروض باريس لوحة ألوان متطورة، تتراوح بين الألوان الفاتحة والمشرقة إلى الألوان الأكثر كثافة وجرأة. سنتعرف على تلك الخطوط وألوانها كما ذكرها موقع مجلة "Style Craze". أحمر
يظل اللون الأحمر رمزًا للموضة، ويميل موسم شتاء 2023- 2024، إلى العاطفة والطاقة والجرأة.
وهو ظل أحمر نابض بالحياة ومكثف يجذب الانتباه وينقل شحنة عاطفية قوية.
الأحمر
فيفا أرجواني
الفيفا الأرجوانى هو لون أحمر مع درجات أرجوانية، مما يمنحه مظهرًا مشرقًا وحيويًا. إنه أحد ألوان الموضة الأكثر شعبية لموسم الشتاء ويمكن العثور عليه في العديد من مجموعات الملابس.
الأرجوانى البرتقالي
اللون البرتقالي هو لون الموضة الرائج لموسم خريف وشتاء 2023/2024، يعد اللون البرتقالي لونًا متعدد الاستخدامات يمكن أن يتكيف مع أنماط مختلفة، من الأنيقة إلى غير الرسمية. يمكن استخدامه لإنشاء ملابس رسمية مثل فساتين السهرة أو بدلات المكتب، بالإضافة إلى المزيد من الإطلالات غير الرسمية مثل السترات كبيرة الحجم أو السترات الشتوية.
البرتقالى الأصفر
سيكون اللون الأصفر هو البطل بلا منازع لموسم أزياء خريف وشتاء 2023-2024. هذا اللون، المرتبط بدفء وحيوية الشمس، أصبح اتجاهًا من المقرر أن يستمر مع مرور الوقت.
اللون الأصفر متعدد الاستخدامات، ومناسب لجميع أنواع الملابس، من البلوزات إلى الفساتين، ومن البدلات إلى السراويل. يمكن دمجه بنجاح مع الألوان المحايدة مثل الأبيض والأسود، ولكن أيضًا مع ألوان أكثر حيوية مثل الأحمر والأخضر الزمردي.
الأصفر أزرق فاتح
اللون الأزرق أصبح اتجاه الموضة الحقيقي لموسم خريف وشتاء 2023-2024. من بين المصممين الذين استخدموا
اللون الأزرق المرجاني
في مجموعاتهم، اقترحت جوتشي معطفًا راقيًا من الفرو الأزرق المرجاني، مثاليًا للمناسبات الرسمية، وأخرى فستانًا بفتحات باللون الأزرق المرجانية، وهو مثالي للنساء اللاتي يرغبن في إظهار أنوثتهن بلمسة من الأناقة والأصالة.
الأزرق المرجانى الأزرق الزهرى
اللون الأزرق الزهري رقيق ورومانسي، مثالي لتصميم ملابس ذات خطوط ناعمة وأنثوية، مثل الفساتين والبلوزات، والاكسسوارات مثل الأحزمة والأوشحة. دخان الحمم البركانية
اللون الرمادي يدل على الحزم والصرامة، وتقترح ارتدائه للنساء اللاتي تعشقن الأسلوب الذكوري، يُقدر اللون الرمادي بسبب رقيه وقدرته على نقل الأناقة.
الرمادى الدخانى
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