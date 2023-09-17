7 ألوان أساسية استخدمتها علامات الأزياء العالمية فى أسابيع الموضة لشتاء 2024

قدم أسبوع الموضة في لندن مجموعة من الألوان التي تجمع بين الألوان النابضة بالحياة والمبهجة مع الألوان الأساسية والراقية والخالدة، فيما تميزت عروض نيويورك بمجموعة من الألوان الحيوية والحديثة، إلى جانب إعادة تفسير النغمات الكلاسيكية. واقترحت عروض ميلانو مزيجًا من الألوان المحايدة والداكنة، مع لمسات من الألوان الزاهية والمشرقة. وقدمت عروض باريس لوحة ألوان متطورة، تتراوح بين الألوان الفاتحة والمشرقة إلى الألوان الأكثر كثافة وجرأة. سنتعرف على تلك الخطوط وألوانها كما ذكرها موقع مجلة "Style Craze".

يظل اللون الأحمر رمزًا للموضة، ويميل موسم شتاء 2023- 2024، إلى العاطفة والطاقة والجرأة.

وهو ظل أحمر نابض بالحياة ومكثف يجذب الانتباه وينقل شحنة عاطفية قوية.

الفيفا الأرجوانى هو لون أحمر مع درجات أرجوانية، مما يمنحه مظهرًا مشرقًا وحيويًا. إنه أحد ألوان الموضة الأكثر شعبية لموسم الشتاء ويمكن العثور عليه في العديد من مجموعات الملابس.

اللون البرتقالي هو لون الموضة الرائج لموسم خريف وشتاء 2023/2024، يعد اللون البرتقالي لونًا متعدد الاستخدامات يمكن أن يتكيف مع أنماط مختلفة، من الأنيقة إلى غير الرسمية. يمكن استخدامه لإنشاء ملابس رسمية مثل فساتين السهرة أو بدلات المكتب، بالإضافة إلى المزيد من الإطلالات غير الرسمية مثل السترات كبيرة الحجم أو السترات الشتوية.

سيكون اللون الأصفر هو البطل بلا منازع لموسم أزياء خريف وشتاء 2023-2024. هذا اللون، المرتبط بدفء وحيوية الشمس، أصبح اتجاهًا من المقرر أن يستمر مع مرور الوقت.

اللون الأصفر متعدد الاستخدامات، ومناسب لجميع أنواع الملابس، من البلوزات إلى الفساتين، ومن البدلات إلى السراويل. يمكن دمجه بنجاح مع الألوان المحايدة مثل الأبيض والأسود، ولكن أيضًا مع ألوان أكثر حيوية مثل الأحمر والأخضر الزمردي.

اللون الأزرق أصبح اتجاه الموضة الحقيقي لموسم خريف وشتاء 2023-2024. من بين المصممين الذين استخدموا

اللون الأزرق المرجاني

في مجموعاتهم، اقترحت جوتشي معطفًا راقيًا من الفرو الأزرق المرجاني، مثاليًا للمناسبات الرسمية، وأخرى فستانًا بفتحات باللون الأزرق المرجانية، وهو مثالي للنساء اللاتي يرغبن في إظهار أنوثتهن بلمسة من الأناقة والأصالة.

اللون الأزرق الزهري رقيق ورومانسي، مثالي لتصميم ملابس ذات خطوط ناعمة وأنثوية، مثل الفساتين والبلوزات، والاكسسوارات مثل الأحزمة والأوشحة.

اللون الرمادي يدل على الحزم والصرامة، وتقترح ارتدائه للنساء اللاتي تعشقن الأسلوب الذكوري، يُقدر اللون الرمادي بسبب رقيه وقدرته على نقل الأناقة.











