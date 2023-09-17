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10 حيل لمكياج مثالى يخفى علامات الإرهاق.. لو عندك يوم مهم

9/17/2023 4:25:25 AM
(MENAFN- Youm7) عندما يكون لدينا يومًا مرهقًا أو ليلة قليلة من النوم، قد يكون من الصعب إخفاء علامات الإرهاق على وجوهنا، وهناك بعض حيل المكياج التي يمكن أن تساعدنا في إعطاء انطباع بشرة منتعشة ومشرقة. وفي هذا التقرير من موقع "بولد سكاي" الهندي، سنلقي نظرة على 10 حيل مكياج للنساء لإخفاء علامات الإرهاق وتحقيق مظهر صحي ومنعش.









ترطيب البشرة



ترطيب البشرة:


قبل البدء في وضع المكياج، تأكدي من ترطيب بشرتك جيدًا باستخدام مرطب مناسب. ذلك سيساعد في تحسين مظهر البشرة وتنعيم الخطوط الدقيقة.









كريمأساس



استخدام كريم الأساس المنعش:



اختاري كريم أساس بقوام خفيف ومنعش يمنح بشرتك إشراقة وتوهجًا، ويفضل اختيار كريم الأساس ذي تغطية متوسطة لإخفاء البقع والعيوب.











وضع الكونسيلر


استخدام الكونسيلر:



قومي بتطبيق الكونسيلر بلطف تحت العينين لإخفاء الهالات السوداء والانتفاخات، استخدمي كونسيلر بألوان مشابهة للون البشرة لنتيجة طبيعية.











ااستخدام البودر



استخدام البودرة الشفافة:



لتثبيت المكياج ومنع التلطخ، استخدمي البودرة الشفافة بلطف على الوجه. تجنبي وضع كمية كبيرة لتجنب طبقة سميكة ومظهر غير طبيعي.











تحديد-الحواجب



تحديد الحواجب:



قومي بتحديد وتمشيط حواجبك باستخدام قلم حواجب أو ظلال للحواجب. ذلك سيعطي تحديدًا للوجه ويساعد في توجيه الانتباه بعيدًا عن علامات الإرهاق.





استخدام الألوان الفاتحة للعيون:




استخدمي ظلال العيون بألوان فاتحة ولؤلؤية لإضفاء انتعاش على العينين. قومي بتطبيقها على الجفن الداخلي وتحت الحاجب لإشراقة إضافية.






استخدام الآيلاينر البيج:


لإضفاء مظهر أكثر انتعاشًا للعيون، استخدمي آيلاينر بيج أو أبيض على الخط الداخلي للعين السفلي. ذلك سيجعل العين تبدو أكبر وأكثر إشراقًا.







استخدام البلاشر



استخدام البلاشر:



قومي بتطبيق البلاشر على خدودك بلطف لإضفاء لون طبيعي وحيوية على الوجه. اختاري ألوان البلاشر الوردي الفاتح أو الخوخي لمظهر صحي ومشرق.





لترطيب-الشفاه



الاهتمام بالشفاه:



قومي بترطيب شفتيك باستخدام مرطب الشفاه، ثم قومي بتطبيق أحمر شفاه بألوان طبيعية وناعمة. يمكنك أيضًا استخدام ملمع للشفاه لإضفاء لمعان وتألق إضافي.







استخدام الرذاذ المثبت





استخدام الرذاذ المثبت:



قومي برش رذاذ المثبت على وجهك بعد وضع المكياج لتثبيته ومنح البشرة انتعاشًا إضافيًا، وسيساعدك ذلك في الحفاظ على مظهرك المشرق طوال اليوم.











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