10 حيل لمكياج مثالى يخفى علامات الإرهاق.. لو عندك يوم مهم

10 حيل لمكياج مثالى يخفى علامات الإرهاق.. لو عندك يوم مهم
التاريخ
9/17/2023 4:25:25 AM
(MENAFN- Youm7) عندما يكون لدينا يومًا مرهقًا أو ليلة قليلة من النوم، قد يكون من الصعب إخفاء علامات الإرهاق على وجوهنا، وهناك بعض حيل المكياج التي يمكن أن تساعدنا في إعطاء انطباع بشرة منتعشة ومشرقة. وفي هذا التقرير من موقع "بولد سكاي" الهندي، سنلقي نظرة على 10 حيل مكياج للنساء لإخفاء علامات الإرهاق وتحقيق مظهر صحي ومنعش.
ترطيب البشرة
ترطيب البشرة:
قبل البدء في وضع المكياج، تأكدي من ترطيب بشرتك جيدًا باستخدام مرطب مناسب. ذلك سيساعد في تحسين مظهر البشرة وتنعيم الخطوط الدقيقة.
كريمأساس
استخدام كريم الأساس المنعش:
اختاري كريم أساس بقوام خفيف ومنعش يمنح بشرتك إشراقة وتوهجًا، ويفضل اختيار كريم الأساس ذي تغطية متوسطة لإخفاء البقع والعيوب.
وضع الكونسيلر
استخدام الكونسيلر:
قومي بتطبيق الكونسيلر بلطف تحت العينين لإخفاء الهالات السوداء والانتفاخات، استخدمي كونسيلر بألوان مشابهة للون البشرة لنتيجة طبيعية.
ااستخدام البودر
استخدام البودرة الشفافة:
لتثبيت المكياج ومنع التلطخ، استخدمي البودرة الشفافة بلطف على الوجه. تجنبي وضع كمية كبيرة لتجنب طبقة سميكة ومظهر غير طبيعي.
تحديد-الحواجب
تحديد الحواجب:
قومي بتحديد وتمشيط حواجبك باستخدام قلم حواجب أو ظلال للحواجب. ذلك سيعطي تحديدًا للوجه ويساعد في توجيه الانتباه بعيدًا عن علامات الإرهاق.
استخدام الألوان الفاتحة للعيون:
استخدمي ظلال العيون بألوان فاتحة ولؤلؤية لإضفاء انتعاش على العينين. قومي بتطبيقها على الجفن الداخلي وتحت الحاجب لإشراقة إضافية.
استخدام الآيلاينر البيج:
لإضفاء مظهر أكثر انتعاشًا للعيون، استخدمي آيلاينر بيج أو أبيض على الخط الداخلي للعين السفلي. ذلك سيجعل العين تبدو أكبر وأكثر إشراقًا.
استخدام البلاشر
استخدام البلاشر:
قومي بتطبيق البلاشر على خدودك بلطف لإضفاء لون طبيعي وحيوية على الوجه. اختاري ألوان البلاشر الوردي الفاتح أو الخوخي لمظهر صحي ومشرق.
لترطيب-الشفاه
الاهتمام بالشفاه:
قومي بترطيب شفتيك باستخدام مرطب الشفاه، ثم قومي بتطبيق أحمر شفاه بألوان طبيعية وناعمة. يمكنك أيضًا استخدام ملمع للشفاه لإضفاء لمعان وتألق إضافي.
استخدام الرذاذ المثبت
استخدام الرذاذ المثبت:
قومي برش رذاذ المثبت على وجهك بعد وضع المكياج لتثبيته ومنح البشرة انتعاشًا إضافيًا، وسيساعدك ذلك في الحفاظ على مظهرك المشرق طوال اليوم.
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