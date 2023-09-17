50 سنة انتصارا.. بطولات نساء الجيش الأبيض فى حرب أكتوبر

سيدة حسن الكمشوشي

بطلة من الجيش الأبيض زوجة البطل الراحل حامد دويدار، على الرغم من أنها درست التمريض في منوف، لكن التعيين كان في مستشفى السويس، وعلى الرغم من أنها كانت في بلدها تقضي الإجازة لكن تم الاتصال بها للعودة إلى السويس بسبب بدء الحرب فقطعت الإجازة، على الرغم من أنها على علم بالحرب لم تتهرب وأسرعت بالحضور إلى المستشفى، كما ذكرت في بعض القنوات أنها كانت تخدم الجرحى والمصابين حافية القدم بسبب هول الحرب والضرب فوق الرؤوس.

أما آمال فكانت من الأبطال صغار السن كانت صاحبة الـ 16 عامًا وقت حرب أكتوبر كانت طالبة تدرس بالتمريض، ويمكن أن تكون أقل خبرة في العلاجات بسبب صغر سنها، ولكن كانت قراراتها تفوق عمرها أضعاف بالرغم من أنها طالبة كانت تعمل بمستشفى الزقازيق وقت الحرب

فظلت صامدة خلال هذه الفترة

وامتنعت عن الراحة

لمدة

3 شهور مقابل أنها تظل متواجدة بشكل دائم بداخل المستشفى لمساعدة وعلاج الجرحى.

كانت الدكتورة ليلى عبد المولي من أكثر النساء اللائي شاركن بالوقت والجهد والعلاج في حرب أكتوبر، فهي طبيبة وأستاذة في الأكاديمية الطبية العسكرية، لم يتوقف عملها بداخل مستشفى واحدة فقط لكنها كانت كتلة نشاط ودعم لأكثر من مستشفى بداخل العديد من المحافظات في القاهرة والإسماعلية والإسكندرية.

وتحكي سامية خضر، الدكتورة بعلم الاجتماع عن دور المرأة المصرية في حرب أكتوبر 73 وخاصة الجيش الأبيض: "جهود النساء لا تقل أهمية عن الجهود التي قدمها الرجال في الحرب، بالرغم من وجود عدد كبير من التمريض والأطباء لكن كان هناك عدد كبير من النساء ربات البيوت والموظفين في غير التمريض أو الطب سعوا لتقديم الدعم المساعدات، فالعديد منهن دخلوا إلى المستشفيات على الرغم من أنهم يدرسون الطب أو التمريض، لكنهم قاموا بطلب المساعدة وتوزيع المياه والأكلات والملابس الداخلية على المصابين".

وأضافت: "المرأة المصرية والجيش الأبيض كانوا مدافع قوية لمداوية الجروح، عدد كبير من السيدات تبرعوا بالذهب والمال، على الرغم من المعاناة الاقتصادية التي كانت تمر على مصر، لكنهم كانوا خير مدبرين وداعمين، وكانت الدموع في العيون أمل وقوة وليس خوفا".

وتابعت: "إن خلال الحرب التمريض سجل عددا كبيرا جدا من السيدات للتدريب على التمريض والإسعافات، وكان هناك استعداد من المرأة المصرية لتقديم المساعدة بدون خوف أو قلق".



