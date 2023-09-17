أمريكية تتسلق قمة جبل إلبرت على كرسى متحرك بمساعدة متطوعين صور

أمريكية تتسلق قمة جبل إلبرت على كرسى متحرك بمساعدة متطوعين صور
التاريخ
9/17/2023 4:25:24 AM
(MENAFN- Youm7) قالت كريس لين، إن حياتها تغيرت فى ثانية واحدة عندما بدأت تنزلق أثناء تنزهها فى كلير كريك كانيون، فى أكتوبر 2016، وأضافت: "عندما سقطت، أتذكر أننى كنت أتدحرج مثل قطعة خشب.. كان العالم يدور فى دائرة، ثم فجأة لم يعد هناك شيء.. لكن ذراعى ارتفعت وحمت رأسى وإلا لما كنت هنا اليوم".
أثناء صعود كريس
سرعان ما أدركت "لين"، أنها "مصابة بالشلل، وأن حياتها كانت على وشك أن تكون مختلفة تمامًا عما كانت عليه من قبل، وأوضحت لين: "لم أفهم حقًا التحديات الموجودة فى مواقف السيارات، ودورات المياه، والمطاعم، وكل يوم أواجه تحديًا من نوع ما.. ولكن كذلك يفعل الكثير من الناس.. إنها تسمى الحياة"، وفقا لموقع
cbsnews.
فى رحلة كريس
كان أحد أكبر التحديات التى واجهتها هو التأقلم مع فكرة أنها لن تكون قادرة على التنزه بنفس الطريقة التى كانت تفعلها فى الماضى، ولكن بفضل مؤسسة لوكوود، تمكنت للتو من تسلق قمة جبل إلبرت، أعلى قمة فى كولورادو خلال العام الماضى، عطلة نهاية الاسبوع.
تتذكر لين قائلة: "كان لا بد من دفعى وسحبى ورفعى فى الهواء لتجاوز الصخور الكبيرة.. هذا يتطلب الكثير من القوة، والكثير من العمل الجماعى".
انضمت مجموعة من 50 متطوعًا لخوض المغامرة التى استمرت يومين حتى القمة باستخدام كرسى متحرك متخصص يسمى Trail Rider، والذى يستخدم قوة اثنين من المتطوعين على الأقل، قالت لين إن كل خطوة جعلتها تقترب منها كانت لحظة سحرية.
كريس
وتابعت: "كنت عالية فى الحياة، كنت عالية فى كولورادو.. لقد كانت ابتسامة على وجهى طوال الوقت وأنا أفكر إنهم يفعلون ذلك لأنهم يحبون مساعدة الآخرين، وكانوا يستمتعون بنفس القدر الذى كنت أستمتع به".
إلى جانب تسلق الجبل وأول 14 دراجة لها منذ وقوع الحادث، تفتخر لين بالحصول على لقب أول امرأة تعانى من إصابة فى النخاع الشوكى وتتسلق قمة جبل يبلغ ارتفاعه 14439 قدمًا.
وقالت لين مبتسمة: "إنه شيء يشبه كولورادو، ولم أعتقد مطلقًا أننى سأتمكن من القيام بذلك مرة أخرى، لكننى فعلت ذلك، لقد فعلنا ذلك.. إنه فريق".
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