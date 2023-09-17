أمريكية تتسلق قمة جبل إلبرت على كرسى متحرك بمساعدة متطوعين صور

سرعان ما أدركت "لين"، أنها "مصابة بالشلل، وأن حياتها كانت على وشك أن تكون مختلفة تمامًا عما كانت عليه من قبل، وأوضحت لين: "لم أفهم حقًا التحديات الموجودة فى مواقف السيارات، ودورات المياه، والمطاعم، وكل يوم أواجه تحديًا من نوع ما.. ولكن كذلك يفعل الكثير من الناس.. إنها تسمى الحياة"، وفقا لموقع

cbsnews.

كان أحد أكبر التحديات التى واجهتها هو التأقلم مع فكرة أنها لن تكون قادرة على التنزه بنفس الطريقة التى كانت تفعلها فى الماضى، ولكن بفضل مؤسسة لوكوود، تمكنت للتو من تسلق قمة جبل إلبرت، أعلى قمة فى كولورادو خلال العام الماضى، عطلة نهاية الاسبوع.

تتذكر لين قائلة: "كان لا بد من دفعى وسحبى ورفعى فى الهواء لتجاوز الصخور الكبيرة.. هذا يتطلب الكثير من القوة، والكثير من العمل الجماعى".

انضمت مجموعة من 50 متطوعًا لخوض المغامرة التى استمرت يومين حتى القمة باستخدام كرسى متحرك متخصص يسمى Trail Rider، والذى يستخدم قوة اثنين من المتطوعين على الأقل، قالت لين إن كل خطوة جعلتها تقترب منها كانت لحظة سحرية.

وتابعت: "كنت عالية فى الحياة، كنت عالية فى كولورادو.. لقد كانت ابتسامة على وجهى طوال الوقت وأنا أفكر إنهم يفعلون ذلك لأنهم يحبون مساعدة الآخرين، وكانوا يستمتعون بنفس القدر الذى كنت أستمتع به".

إلى جانب تسلق الجبل وأول 14 دراجة لها منذ وقوع الحادث، تفتخر لين بالحصول على لقب أول امرأة تعانى من إصابة فى النخاع الشوكى وتتسلق قمة جبل يبلغ ارتفاعه 14439 قدمًا.

وقالت لين مبتسمة: "إنه شيء يشبه كولورادو، ولم أعتقد مطلقًا أننى سأتمكن من القيام بذلك مرة أخرى، لكننى فعلت ذلك، لقد فعلنا ذلك.. إنه فريق".