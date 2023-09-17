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تعاون بين تنمية المشروعات وبنك الإعمار الألمانى لدعم مشروعات الطاقة المتجددة

9/17/2023 4:25:21 AM
(MENAFN- Youm7) فى إطار حرص جهاز تنمية المشروعات على تعزيز سبل التعاون مع كبرى جهات التمويل الدولية المعنية بالأنشطة التنموية، والمساهمة فى خطط الدولة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع أصحاب المشروعات على تطبيق آليات تسهم فى الحفاظ على البيئة وتساعدهم على الترشيد فى استهلاك الموارد المتاحة.

وقع باسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والدكتورة دانييلا بيكمان رئيس إدارة شمال أفريقيا ببنك الإعمار الألمانى اتفاقية تتيح تمويلا قدره 12 مليون يورو لجهاز تنمية المشروعات بهدف توفير الدعم المالى والفنى للمشروعات متناهية الصغر ذات التأثير الإيجابى على المناخ فى مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ومنها على سبيل المثال تشغيل طلمبات الرى بالطاقة النظيفة بدلا من المحروقات.

وأكد رحمى على أن هذا التمويل الجديد يأتى ضمن خطة عمل الجهاز للمساهمة فى جهود الدولة للحد من التلوث والتوسع فى استخدام الطاقة النظيفة وتوفير الموارد المالية الضرورية لتشجيع أصحاب المشروعات على استخدام بدائل أمثل للطاقة التقليدية الملوثة للبيئة والعمل على الالتزام بالمعايير والضوابط البيئية العالمية. وأضاف رحمى أن بنك الإعمار الألمانى يعد من أهم الجهات ألمانحة والداعمة لأنشطة الجهاز فى مجال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأشاد رحمى بجهود وزارة التعاون الدولى ودعمها المستمر للتنسيق مع مختلف الجهات ألمانحة والدولية للعمل على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لزيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة فى دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح رئيس جهاز تنمية المشروعات أن هذا التمويل الجديد الذى يقدمه بنك الاعمار الألمانى يأتى استكمالا للتعاون السابق والمثمر بين الجانبين والذى ساهم فى تمويل الآلاف من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى نجحت فى توفير فرص عمل مستدامة أدت لتحسين المستويات الاقتصادية لأصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها. وأضاف رحمى أن التعاون بين الجانبين يشهد نقلة نوعية فى المرحلة الحالية للعمل على دعم المشروعات متناهية الصغر ذات التأثير الإيجابى على المناخ وتيسير حصول أصحابها على الخدمات المالية والفنية المتنوعة.

من جانبها أعربت بيكمان عن تقديرها لجهود الجهاز وتطلعها لتعزيز التعاون المشترك فى المستقبل بين الجانبين مما يسهم فى دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز استخدام تلك المشروعات للطاقة المتجددة ورفع قدراتها الإنتاجية مع مراعاة شروط الحفاظ على البيئة.



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